ФСИН попросила отправить Навального в колонию на 3,5 года

Представитель федеральной службы исполнения наказаний попросил отменить условный срок Алексею Навальному и заменить его на
Суд над Алексеем Навальным по делу «Ив Роше» проходит сейчас в Мосгорсуде.
На оглашение приговора в Московский городской суд прибыли представители иностранных посольств. Около здания припарковано очень много машин с дипломатическими номерами. По данным Mash, они принадлежат следующим странам: США, Великобритания, Канада, Польша, Дания, Латвия, Литва, Швеция, Германия, Австрия, Чехия, Япония, Финляндия, Норвегия, Болгария.
Улицы около Мосгорсуда перекрыли заблаговременно. К станции метро «Преображенская площадь», ближайшей к зданию суда, подъехало не менее десяти автозаков, полицейские досматривали и задерживали сторонников Навального, которые пришли поддержать оппозиционера. В автозаках оказались несколько десятков человек. Сопротивление силовикам никто не оказывал.
Решение об изменении наказания Алексею Навальному судья огласит сегодня.