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ФСИН попросила отправить Навального в колонию на 3,5 года

Суд над оппозиционером идет сейчас в Мосгорсуде

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Навального задержали <nobr class="_">17 января</nobr>, когда он вернулся в Россию после лечения в Германии

Навального задержали 17 января, когда он вернулся в Россию после лечения в Германии

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Представитель федеральной службы исполнения наказаний попросил отменить условный срок Алексею Навальному и заменить его на 3,5 года лишения свободы в колонии. Об этом сообщает РИА «Новости». Кроме того, ФСИН настаивает на штрафе в полмиллиона рублей.

Суд над Алексеем Навальным по делу «Ив Роше» проходит сейчас в Мосгорсуде.

На оглашение приговора в Московский городской суд прибыли представители иностранных посольств. Около здания припарковано очень много машин с дипломатическими номерами. По данным Mash, они принадлежат следующим странам: США, Великобритания, Канада, Польша, Дания, Латвия, Литва, Швеция, Германия, Австрия, Чехия, Япония, Финляндия, Норвегия, Болгария.

Улицы около Мосгорсуда перекрыли заблаговременно. К станции метро «Преображенская площадь», ближайшей к зданию суда, подъехало не менее десяти автозаков, полицейские досматривали и задерживали сторонников Навального, которые пришли поддержать оппозиционера. В автозаках оказались несколько десятков человек. Сопротивление силовикам никто не оказывал.

Решение об изменении наказания Алексею Навальному судья огласит сегодня.

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Алексей Навальныйсуд
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