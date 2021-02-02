Дача или море: где дешево отдохнуть на пляже этим летом и подорожают ли путевки в Турцию

Коронавирусная инфекция продолжает мешать людям действовать по плану, но некоторые всё же уже сейчас задумываются о том, какой отдых ждет их летом. Можно ли бронировать туры с предоплатой, сколько стоят путешествия по России из Новосибирска, правда ли, что Турция дорожает, и какие страны ждут туристов из нашей страны — об этом журналист НГС Мария Тищенко узнала от экспертов.

Сколько стоит море в России

Цены на пляжный отдых в России в этом году пока не пугают. Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова рассказала, что новосибирцы уже могут планировать свои перелеты, приобретая авиабилеты на море или в крупные города, и назвала минимальную стоимость авиабилета из Новосибирска на одного человека в одну сторону: