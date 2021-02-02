2 февраля вторник
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 6/10
usd 75.51
eur 91.54
Тема дняВ Новосибирске снова перекрытия

Все новости

Все новости

Дача или море: где дешево отдохнуть на пляже этим летом и подорожают ли путевки в Турцию

Средние чеки за билеты в Симферополь и Анапу оказались на 24% меньше, чем год назад

2 220
26Обсудить

Поделиться

В Новосибирске уже начались акции на туры при раннем бронировании

В Новосибирске уже начались акции на туры при раннем бронировании

Поделиться

Эксперты рассказали, куда новосибирцы смогут полететь летом на отдых

Коронавирусная инфекция продолжает мешать людям действовать по плану, но некоторые всё же уже сейчас задумываются о том, какой отдых ждет их летом. Можно ли бронировать туры с предоплатой, сколько стоят путешествия по России из Новосибирска, правда ли, что Турция дорожает, и какие страны ждут туристов из нашей страны — об этом журналист НГС Мария Тищенко узнала от экспертов.

Сколько стоит море в России

Цены на пляжный отдых в России в этом году пока не пугают. Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова рассказала, что новосибирцы уже могут планировать свои перелеты, приобретая авиабилеты на море или в крупные города, и назвала минимальную стоимость авиабилета из Новосибирска на одного человека в одну сторону:

— Например, ради пляжного отдыха можно отправиться в Анапу (от 6800 рублей), за 7800 рублей найдутся билеты в Сочи или Краснодар, перелет в Геленджик стоит минимум 8600 рублей. За оздоровлением ― в Ставрополь (7800 рублей) или Минеральные Воды (7600 рублей). Уединение и природные красоты будут ждать туристов, например, на Алтае (перелет в Барнаул — от 1200 рублей, а в Горно-Алтайск — от 2700 рублей). Минимальная стоимость авиабилета с вылетом летом в Москву начинается от 4100 рублей, на 600 рублей дороже — перелет до Санкт-Петербурга, в Калининград ― от 6900 рублей, в Казань ― от 8300 рублей.

Средняя стоимость авиабилетов на лето пока <nobr class="_">на 10%</nobr> выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Средняя стоимость авиабилетов на лето пока на 10% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Поделиться

Средняя стоимость авиабилета с вылетом из Новосибирска с июня по август ― 10 000 рублей. Пока это на 10% выше, чем фактическая стоимость билетов с вылетом из города прошлым летом, замечает Елена Шелехова:

— Трудно сказать на данный момент, как будет развиваться ситуация с повышением или понижением цен на полеты в высокий сезон в сравнении с прошлым годом. Вполне вероятно, что авиакомпании в стремлении стимулировать спрос будут снижать стоимость и предлагать выгодные билеты. Такая ситуация, например, сложилась в третьем квартале 2020 года: улететь из Новосибирска можно было в среднем на 25% дешевле, чем в аналогичный период в 2019 году, — 6400 рублей против 8600 рублей.

По данным аналитиков Туту.ру, путешественники из Новосибирска уже начали бронировать билеты на лето в Москву, Санкт-Петербург, Симферополь, Ростов-на-Дону, а также в города Краснодарского края — Геленджик, Сочи, Краснодар, Анапу. Средний чек за билет из Новосибирска в другие города России на лето составляет пока 15 346 рублей за перелет туда-обратно — на 37% меньше, чем годом ранее.

Билеты в Сочи подешевели <nobr class="_">на 3%</nobr> по сравнению с прошлым годом

Билеты в Сочи подешевели на 3% по сравнению с прошлым годом

Поделиться

— Билеты в Сочи пока обходятся в среднем в 19 223 рубля за перелет туда-обратно (-3% к прошлому году). А вот средние чеки за билеты в Симферополь и Анапу на 24% меньше, чем год назад: 19 524 и 17 078 рублей соответственно за перелет туда-обратно. Средний чек за перелет в Москву вдвое ниже, чем год назад: 8036 рублей против 15 817 рублей годом ранее. Билеты в Санкт-Петербург также пока почти вдвое дешевле, чем год назад: средний чек за билет туда-обратно сократился с 23 561 до 12 897 рублей, — уточнили в пресс-службе Туту.ру.

На сколько подорожает Турция

По данным поисковых запросов OneTwoTrip, средняя цена авиабилета из Новосибирска в Турцию на лето 2021 года составляет 16 000 рублей. Дешевле всего улететь в Анталью — 13 500 рублей, Стамбул — 14 400 и Аланию — 15 000.

— С 1 августа по 31 октября 2020 года жители Новосибирска приобретали билеты в Турцию в среднем за 15 500 рублей. Соответственно, пока стоимость не поменялась и о каком-то существенном удорожании говорить рано, — считает Елена Шелехова.

Эксперты пока не отмечают существенного роста цен на отдых в Турции

Эксперты пока не отмечают существенного роста цен на отдых в Турции

Поделиться

По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, в период с 1 августа по 30 сентября 2020 года средний чек за перелет из России в Турцию составил 25 143 рубля за перелет туда-обратно. Сейчас на лето 2021-го средний чек по оформленным билетам — 20 583 рубля за перелет в обе стороны.

Билет в Анталью в одну сторону из Новосибирска на лето можно найти <nobr class="_">за 13 500</nobr> рублей

Билет в Анталью в одну сторону из Новосибирска на лето можно найти за 13 500 рублей

Поделиться

Руководитель туристического агентства «Ананас-Тур» Анастасия Сахно считает, что лидером по продажам туров на лето будет Турция:

— Основной поток туристов полетит на Анталийское побережье. Сейчас уже идет акция раннего бронирования с очень лояльными условиями. Для примера, можно забронировать отдых в Турции с минимальной предоплатой 399 рублей, а доплатить за тур — не позднее 14 дней до вылета. Если у туристов поменяются планы, можно будет аннулировать тур без фактически понесенных расходов не позднее чем за 21 день до вылета.

Она поясняет, что это очень лояльные условия и выгодные, потому что обычно многие хорошие отели могут уже остановить продажи. Особенно быстро разбирают двухкомнатные номера, виллы для семей.

Турецкий обед

Турецкий обед

Поделиться

— То, что Турция дорожает, я считаю мифом. Если посмотрим на сумму за тур в валюте в прошлом году, увидим, что в этом году цена ниже, но курс евро делает свое дело. В прошлом году мы покупали Турцию по курсу 1 евро — 70 рублей, сейчас же 1 евро — 93 рубля (операторский курс).

Какие еще страны можно посетить

PR-директор Aviasales Янис Дзенис говорит, что сложно предсказать, откроют ли летом какую-то конкретную страну, но слетать отдохнуть всё же можно:

— Я бы предложил разделить доступные летние варианты на несколько категорий: очень жарко и можно — Египет и Дубай; далеко, дорого и можно — Бразилия, Танзания, Мальдивы; на 99% можно — Греция (они постоянно продлевают разрешение для россиян); можно — Кипр, Черногория и Турция. Турцию новосибирцы ищут чаще всего. Я посмотрел ранние бронирования из Новосибирска на лето, за которыми пользователи «Авиасейлс» приходили в январе 2021-го. По количеству поисков это доковидный уровень. По ценам тоже всё в порядке, совсем не выглядит, как повышение. Слетать в июне в Анталью можно за 21 тысячу (на одного человека туда и обратно).

Эксперты предполагают, что новосибирцы смогут отдохнуть, например, в Танзании, на Кипре, в Египте

Эксперты предполагают, что новосибирцы смогут отдохнуть, например, в Танзании, на Кипре, в Египте

Поделиться

Анастасия Сахно замечает, что операторы продлили до осени полетные программы из Москвы на остров Занзибар, Мальдивы, в ОАЭ, на остров Кайо-Коко (Куба), а Египет также открыт, но через Каир или Стамбул.

— Сейчас мы не знаем, на каких условиях будут принимать российских туристов. Нужны ли будут тесты или ковидные паспорта, узнаем уже ближе к весне. Многих туристов до сих пор смущает прохождение тестов на COVID-19, поэтому туры по России, а также в Абхазию, для которой не нужен загранпаспорт, будут пользоваться огромным спросом.

Мы советуем всем туристам задуматься о своем отдыхе заранее. Но не заниматься бронированием закрытых направлений, чтобы потом не тратить время на перенос или возврат денежных средств.

Ранее мы писали о том, куда дешево (насколько это возможно) улететь из Новосибирска в пандемию.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

авиабилетылетоотдыхпутешествиятурагентства
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (26)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...