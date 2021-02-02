Дача или море: где дешево отдохнуть на пляже этим летом и подорожают ли путевки в Турцию

Эксперты рассказали, куда новосибирцы смогут полететь летом на отдых
Коронавирусная инфекция продолжает мешать людям действовать по плану, но некоторые всё же уже сейчас задумываются о том, какой отдых ждет их летом. Можно ли бронировать туры с предоплатой, сколько стоят путешествия по России из Новосибирска, правда ли, что Турция дорожает, и какие страны ждут туристов из нашей страны — об этом журналист НГС Мария Тищенко узнала от экспертов.
Сколько стоит море в России
Цены на пляжный отдых в России в этом году пока не пугают. Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова рассказала, что новосибирцы уже могут планировать свои перелеты, приобретая авиабилеты на море или в крупные города, и назвала минимальную стоимость авиабилета из Новосибирска на одного человека в одну сторону:
— Например, ради пляжного отдыха можно отправиться в Анапу (от 6800 рублей), за 7800 рублей найдутся билеты в Сочи или Краснодар, перелет в Геленджик стоит минимум 8600 рублей. За оздоровлением ― в Ставрополь (7800 рублей) или Минеральные Воды (7600 рублей). Уединение и природные красоты будут ждать туристов, например, на Алтае (перелет в Барнаул — от 1200 рублей, а в Горно-Алтайск — от 2700 рублей). Минимальная стоимость авиабилета с вылетом летом в Москву начинается от 4100 рублей, на 600 рублей дороже — перелет до Санкт-Петербурга, в Калининград ― от 6900 рублей, в Казань ― от 8300 рублей.
Средняя стоимость авиабилета с вылетом из Новосибирска с июня по август ―
— Трудно сказать на данный момент, как будет развиваться ситуация с повышением или понижением цен на полеты в высокий сезон в сравнении с прошлым годом. Вполне вероятно, что авиакомпании в стремлении стимулировать спрос будут снижать стоимость и предлагать выгодные билеты. Такая ситуация, например, сложилась в третьем квартале
По данным аналитиков Туту.ру, путешественники из Новосибирска уже начали бронировать билеты на лето в Москву, Санкт-Петербург, Симферополь, Ростов-на-Дону, а также в города Краснодарского края — Геленджик, Сочи, Краснодар, Анапу. Средний чек за билет из Новосибирска в другие города России на лето составляет пока
— Билеты в Сочи пока обходятся в среднем в
На сколько подорожает Турция
По данным поисковых запросов OneTwoTrip, средняя цена авиабилета из Новосибирска в Турцию на лето
— С 1 августа по 31 октября 2020 года жители Новосибирска приобретали билеты в Турцию в среднем за
По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, в период с
Руководитель туристического агентства «Ананас-Тур» Анастасия Сахно считает, что лидером по продажам туров на лето будет Турция:
— Основной поток туристов полетит на Анталийское побережье. Сейчас уже идет акция раннего бронирования с очень лояльными условиями. Для примера, можно забронировать отдых в Турции с минимальной предоплатой 399 рублей, а доплатить за тур — не позднее
Она поясняет, что это очень лояльные условия и выгодные, потому что обычно многие хорошие отели могут уже остановить продажи. Особенно быстро разбирают двухкомнатные номера, виллы для семей.
— То, что Турция дорожает, я считаю мифом. Если посмотрим на сумму за тур в валюте в прошлом году, увидим, что в этом году цена ниже, но курс евро делает свое дело. В прошлом году мы покупали Турцию по курсу
Какие еще страны можно посетить
PR-директор Aviasales Янис Дзенис говорит, что сложно предсказать, откроют ли летом какую-то конкретную страну, но слетать отдохнуть всё же можно:
— Я бы предложил разделить доступные летние варианты на несколько категорий: очень жарко и можно — Египет и Дубай; далеко, дорого и можно — Бразилия, Танзания, Мальдивы; на 99% можно — Греция (они постоянно продлевают разрешение для россиян); можно — Кипр, Черногория и Турция. Турцию новосибирцы ищут чаще всего. Я посмотрел ранние бронирования из Новосибирска на лето, за которыми пользователи «Авиасейлс» приходили в январе 2021-го. По количеству поисков это доковидный уровень. По ценам тоже всё в порядке, совсем не выглядит, как повышение. Слетать в июне в Анталью можно за 21 тысячу (на одного человека туда и обратно).
Анастасия Сахно замечает, что операторы продлили до осени полетные программы из Москвы на остров Занзибар, Мальдивы, в ОАЭ, на остров Кайо-Коко (Куба), а Египет также открыт, но через Каир или Стамбул.
— Сейчас мы не знаем, на каких условиях будут принимать российских туристов. Нужны ли будут тесты или ковидные паспорта, узнаем уже ближе к весне. Многих туристов до сих пор смущает прохождение тестов на COVID-19, поэтому туры по России, а также в Абхазию, для которой не нужен загранпаспорт, будут пользоваться огромным спросом.
Мы советуем всем туристам задуматься о своем отдыхе заранее. Но не заниматься бронированием закрытых направлений, чтобы потом не тратить время на перенос или возврат денежных средств.
Ранее мы писали о том, куда дешево (насколько это возможно) улететь из Новосибирска в пандемию.