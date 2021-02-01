Что нас ждет в феврале: растут пенсии и пособие на похороны, а в интернете лучше не материться

Чуть поднимется минималка для будущих мам: единовременное пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности вырастет с 675,15 рубля до 708,23 рубля, при рождении ребенка мамам выплатят 18 886,32 рубля (вместо 18 004,12 рубля), ежемесячное пособие на ребенка до полутора лет составит 7082,85 рубля (вместо 6,7 тысячи рублей ранее).



На 300 рублей увеличится минимальное пособие на погребение — до 6424,98 рубля. К этой сумме в каждом регионе добавляется районный коэффициент.



Последний день, чтобы записаться на ЕГЭ

1 февраля — последний день, когда можно подать заявление на участие в ЕГЭ 2021 года. Заявления принимаются от выпускников этого года и прошлых лет. Для поступления в вуз необходимо сдать ЕГЭ по русскому, остальные экзамены — на выбор. Если планов на высшее образование нет, выпускник отделается контрольной по русскому языку и математике.



Заявление на ЕГЭ принимают школы, а выпускников прошлых лет ждут в центрах регистрации, адреса которых определяет местное управление образования.

