Что нас ждет в феврале: растут пенсии и пособие на похороны, а в интернете лучше не материться

Февраль хоть и самый короткий месяц в году, но в нем есть важные изменения, которые коснутся автомобилистов, бизнесменов и пользователей соцсетей. Роскомнадзор начинает охоту за запрещенкой в соцсетях, все чеки в магазинах станут одинаковыми, «Платон» опять подрос, а на третьей неделе февраля придется отработать лишний день. Теперь же обо всем по порядку.
Вырастут пенсии, детские выплаты и пособие на погребение
1 февраля проходит традиционная индексация социальных выплат, пособий и компенсаций. В этом году согласно постановлению Правительства РФ размер индексации составит 4,9%. Изменятся выплаты у инвалидов, ветеранов боевых действий, ликвидаторов Чернобыля, героев СССР и других категорий федеральных льготников — всего порядка
Чуть поднимется минималка для будущих мам: единовременное пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности вырастет с 675,15 рубля до 708,23 рубля, при рождении ребенка мамам выплатят
На 300 рублей увеличится минимальное пособие на погребение — до 6424,98 рубля. К этой сумме в каждом регионе добавляется районный коэффициент.
Последний день, чтобы записаться на ЕГЭ
1 февраля — последний день, когда можно подать заявление на участие в ЕГЭ 2021 года. Заявления принимаются от выпускников этого года и прошлых лет. Для поступления в вуз необходимо сдать ЕГЭ по русскому, остальные экзамены — на выбор. Если планов на высшее образование нет, выпускник отделается контрольной по русскому языку и математике.
Заявление на ЕГЭ принимают школы, а выпускников прошлых лет ждут в центрах регистрации, адреса которых определяет местное управление образования.
Что нельзя делать в интернете
С 1 февраля вступает в силу закон, который дает администрации соцсетей вето на публикацию сомнительного контента. К нему относится информация об изготовлении и использовании наркотиков, детская порнография, призывы к самоубийству, а также информация, выражающая явное неуважение к обществу, государству и призывы к массовым беспорядкам.
Если администрация соцсети не станет удалять запрещенный контент, ее накажут рублем. Для граждан штрафы составят от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — от 400 до 800 тысяч, для юрлиц — от 3 до 8 миллионов рублей. Пользователи, чьи страницы были заблокированы, смогут обжаловать решение.
Владельцы соцсетей теперь обязаны следить за обсценной лексикой. Правда никаких санкций за неисполнение этого требования нет.
— Не нужно читать буквально наше предложение как полный запрет на использование нецензурной брани. Мы лишь призываем это делать, — рассказывал нам депутат Госдумы Сергей Боярский. — Дальше это будет на совести социальной сети и тех решений, которые они будут применять. Мы прекрасно понимаем, что вычистить всю ненормативную лексику из комментариев или каких-то сообществ на сегодняшний день не представляется возможным.
Впрочем, за мат в соцсетях и до этого могли штрафовать: например, административно — за мелкое хулиганство или уголовно — за клевету. Недавно мы подробно разбирали закон о мате и жести в социальных сетях, читайте об этом здесь.
Магазины будут выдавать одинаковые чеки
Магазины отныне обязаны выдавать чеки по единому образцу. До этого дня у предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, была отсрочка, однако с 1 февраля 2021 года на чеках обязательно должна быть информация о наименовании товаров (работ или услуг), их количестве и цене, а также дате и времени покупки. Физлиц будут штрафовать максимум на три тысяч рублей, юридических — на десять тысяч.
— До 1 февраля 2021 года индивидуальные предприниматели (кроме тех, кто реализует подакцизные товары), применяющие единый сельхозналог, упрощенную систему налогообложения и работающие по патентам, могли не указывать в кассовых чеках и бланках строгой отчетности наименование товара (работы, услуги) и его количество, — объяснял «Российской газете» член Экспертного совета по защите прав розничных инвесторов при ЦБ Евгений Машаров. — Таким образом, индивидуальный предприниматель должен будет установить кассу — в большинстве своем сейчас это онлайн-кассы — и, конечно же, отредактировать номенклатуру товаров.
«Платон» подорожает на 14 копеек
Тариф системы взимания платы с большегрузов с 1 февраля этого года повысится с 2,2 рубля до 2,34 рубля за километр. Нововведение коснется свыше 617 тысяч перевозчиков, зарегистрированных в системе «Платон» — это больше 1,42 миллиона грузовиков массой больше 12 тонн. При этом четверть автомобилей принадлежит иностранным логистическим компаниям.
Система «Платон» в нашей стране заработала в 2015 году. По ней собственники большегрузов возмещают вред, который их транспорт наносит дорогам. Как пишет «Интерфакс», грузоперевозчики уже дали бюджету 126 млрд рублей, последний год средства направляются на капремонт федеральных трасс.
Меняются правила автотюнинга
С сегодняшнего дня изменяются правила тюнинга автомобиля. Водители не получат на него разрешение, если в реестре отсутствует заключение предварительной технической экспертизы, а также если протоколы проверки или автомобильные регистрационные знаки находятся в розыске.
Лишний рабочий день в феврале
Не закон, но тоже очень важное изменение, которое ждет нас в феврале: из-за Дня защитника Отечества придется отработать лишний день, он выпадает на субботу, 20 февраля. Далее следуют три выходных — с 21-го по 23-е включительно, а в среду, 24 февраля, возвращаемся к станкам и офисным стульям.
СЮЖЕТ
Приятным может быть то, что 20 февраля выпадает на предпраздничный день, поэтому из офиса можно уйти на час раньше. А также то, что следующая после праздничных выходных рабочая неделя будет длиться всего три дня.