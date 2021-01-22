Соцсети изменятся с 1 февраля: чего теперь лучше не делать в интернете

Закон будет совершенствоваться?



Поскольку законы не пишут под единичные случаи, законодатели не исключают, что в дальнейшем он будет меняться в зависимости от вызовов времени и исходя из реалий.



— Если на рубеже 2014–2015 годов мы поднимали тему групп, связанных с суицидами, которые распространялись среди детей, или групп так называемого АУЕ (включена в перечень запрещенных в РФ экстремистских организаций. — Прим. ред.), то сейчас многие из этих сообществ трансформировались в другие, где всё смешано. Это и суициды, и нападения на школы, на общественные учреждения, — говорит Екатерина Мизулина. — По сути, это группы экстремистско-террористического характера. И такие явления постоянно появляются, поскольку меняется механизм работы самих платформ, появляются новые сервисы и возможности, и, например, тех же треш-стримов на рубеже 2014–2015 годов просто не было. Сейчас в 2020 году мы все увидели, что они появились. Всё эволюционирует, всё меняется. Я думаю, что будут подниматься еще и темы с ограничением мошеннических действий определенного характера, потому что это сейчас имеет колоссальный охват, и в прошлом году был резкий рост такого рода случаев. Поэтому, думаю, будут определенные дополнения в законе, и будут они появляться постепенно.



«Нельзя свалиться в варварство, если еще из него не вышли»



С интернетом и его влиянием на общество российские власти борются давно и с разной степенью успешности. Осенью 2019 года активно обсуждали «суверенный интернет», но так называемого чебурнета так и не появилось. Новая инициатива хороша, но рассматривает ситуацию только с запретительной стороны. Грубо говоря, удочку отобрали, а рыбу не дали. Главной полуосознанной задачей государства, как писал известный философ и антрополог Андрей Пелипенко, остается укрощение варваров — «дикарей, развращенных благами цивилизации, но не желающих и неспособных работать для расширения ее ресурса и отказывающихся от цивилизационной стратегии жизни».



— Нельзя свалиться в варварство, если еще из него не вышли, — говорит доктор философских наук, заведующий кафедрой прикладной социологии Уральского Федерального университета Анатолий Меренков. — Сейчас идет усиление эгоистических наклонностей с помощью культуры, искусства, соцсетей и СМИ. Давайте посмотрим на наше телевидение. У нас же есть целые программы о том, кто кого изнасиловал, убил, обокрал. Люди их смотрят, эти передачи считаются рейтинговыми. Выходит, есть достаточно большое количество людей с низменными, мазохистскими наклонностями. Они жаждут получить новую информацию «кто кого», а не о том, кто оказал помощь, помог больным детям, занимается благотворительностью. Те формы запретов, которые есть, малоэффективны. Есть люди, рождающиеся с определенной склонностью к власти, а склонность к власти ведет к склонности к насилию, потому что власть осуществляется чаще всего с помощью насилия. Этих людей надо иначе воспитывать, образовывать, включать их в деятельность, связанную с помощью, поддержкой других людей.



И не забываем о так называемом эффекте Стрейзанд, когда цензура приводит лишь к более широкому распространению запрещенной информации.