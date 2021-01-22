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Соцсети изменятся с 1 февраля: чего теперь лучше не делать в интернете

Нецензурная брань, казино, насилие и другой контент, который запретила Госдума

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Не удивляйтесь потом, что вас забанили

Не удивляйтесь потом, что вас забанили

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Одни издеваются над людьми в прямом эфире, другие придумывают игры, которые заканчиваются суицидом, третьи рассказывают, как сделать взрывчатку в домашних условиях. Это лишь небольшая часть интернет-контента, который мягко называют нежелательным. Но для каждого у законодателей есть одно лаконичное «запретить».

С 1 февраля вступает в силу закон, который дает администрации соцсетей вето на публикацию сомнительного контента. Разбираемся, что будет им считаться, какие наказания ждут владельцев популярных платформ и пользователей, можете ли вы попасть под статью за мат в соцсетях и почему в регулировании интернет-поведения работает только кнут.

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Что за закон?

В конце прошлого года Госдума приняла законопроект, который обязывает соцсети самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. Под социальными сетями в документе понимаются сайты, доступ к которым составляет более 500 тысяч пользователей (неопределенный круг лиц), находящихся на территории России. В реестр не попали разве что группы в WhatsApp. Впрочем, финальное слово за Роскомнадзором — именно он будет признавать интернет-ресурсы социальными сетями и составлять их список. Руководству упомянутых площадок придется шерстить страницы блогов и сообществ на своих ресурсах и своевременно избавляться от «запрещенки».

— На наш взгляд, это самый действенный способ по наведению там элементарного порядка, — говорит один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Сергей Боярский. — Ни у одного государственного регулятора нет таких технических возможностей по мониторингу и поиску запрещенной информации, какие есть у самих площадок.

Сергей Боярский — российский политик, депутат Госдумы Федерального собрания РФ VII созыва, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, сын Михаила Боярского.

Что стало катализатором для такого закона?

Какого-то конкретного события, которое стало последней каплей для законодателей, нет. К новым запретительным мерам привело вообще поведение блогеров и стримеров в социальных сетях. Наверняка до сих пор у многих на слуху история с блогером Mellstroy, избившим девушку во время прямого эфира на YouTube-канале (до блокировки там было примерно 700 тысяч подписчиков). В декабре зрители стрима блогера Reeflay могли видеть, как за его спиной умирала девушка. И подобного треш-контента — море.

— Проблема состоит в том, что объемы такого деструктивного контента увеличились, — говорит директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. — Увеличился охват этих публикаций, стало больше пользователей сети Интернет как таковой, социальных сетей, мессенджеров, видеохостингов и иных платформ. Особенно в детской аудитории. И объемы этого контента пугают. По нашим данным, порядка 43 миллионов пользователей соцсетей в России состоят в различного рода деструктивных сообществах. Из них порядка 8,5 миллиона — это дети. Какого рода это сообщества? Это сообщества, посвященные, например, кибербулингу (травле и издевательствам), суицидам, шок-контенту, а также треш-стримы и другие виды с особой жестокостью и насилием. Это группы о наркотиках, группы экстремистского и террористического характера. Такого рода деструктивного контента достаточно много, и рост его продолжается.

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Екатерина Мизулина — директор ассоциации участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета», крупнейшей и наиболее авторитетной в России организации, созданной для противодействия распространению опасного контента в интернете.

Какой контент попал под запрет?

На данный момент претензий к соцсетям и их пользователям у законодателей накопилось по восьми пунктам. С 1 февраля ресурсы, попавшие в реестр, будут обязаны выявлять и блокировать следующий контент.

Эту восьмерку ждет бан от Роскомнадзора

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Кроме того, администрация соцсетей обязана будет следить за обсценной лексикой. Правда, никаких санкций за неисполнение этого требования нет.

— Не нужно читать буквально наше предложение как полный запрет на использование нецензурной брани. Мы лишь призываем это делать, — говорит Сергей Боярский. — Дальше это будет на совести социальной сети и тех решений, которые они будут применять. Мы прекрасно понимаем, что вычистить всю ненормативную лексику из комментариев или каких-то сообществ на сегодняшний день не представляется возможным.

Какое наказание ждет владельцев соцсетей?

Если администрация соцсети не станет удалять запрещенный контент, ее накажут рублем. И штрафы солидные. Для граждан они составят от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — от 400 тысяч до 800 тысяч, для юрлиц — от трех до восьми миллионов рублей. Если владельцы социальной сети с первого раза не поймут и повторно откажутся блокировать контент, сумма вырастет. Она составит от 200 тысяч до полумиллиона для граждан, от 800 тысяч до миллиона рублей для должностных лиц, для юридических лиц — от 1/10 до 1/5 совокупного размера годовой выручки, но не менее 8 миллионов рублей.

А что с владельцами аккаунтов?

Для блогеров и других пользователей, которые ведут треш-стримы и распространяют шок-контент, есть своя статья. Новый закон очередных запретов для юзеров не предписывает.

Но ведь большинство пабликов с «запрещенкой» — это закрытые группы?

— На самом деле большая часть таких пабликов, особенно экстремистско-террористического характера, не являются закрытыми группами, — говорит Екатерина Мизулина. — Это открытые группы, и для их продвижения в соцсетях используются абсолютно типичные механизмы, абсолютно коммерческие методы и алгоритмы. Да, часть из них закрытая, но это совершенно не имеет никакого отношения к работе, потому что на данном этапе задача будет у владельца (у администрации соцсетей, мессенджеров и видеохостингов) — самостоятельно такой контент модерировать, самостоятельно его блокировать или удалять и оперативно реагировать на жалобы пользователей, которые к ним поступают. Чего на данный момент они пока не делают.

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Что, и я могу пожаловаться?

Можете. Например, если вас возмущает видео, которое смотрит ваш ребенок, вы вправе сообщить об этом администрации социальной сети в два клика. Достаточно нажать кнопку «пожаловаться» (она есть везде) и указать причину вашего недовольства. Если руководство соцсети не примет никаких мер по блокировке или удалению контента, можно направить соответствующую жалобу в Роскомнадзор: в электронном виде через портал госуслуг и в бумажном — принести лично или отправить почтой. Подробную информацию вы можете уточнить по телефону +7 (495) 983-33-93.

У «интернет-запрещенки» есть срок давности?

Рассмотрим этот вопрос на примере рекламы онлайн-казино. Видео про «поднял бабла» и ролики с рэперами в рекламных футболках букмекерских контор теперь рискуют попасть в бан, когда бы они ни были опубликованы. Логика проста: раз публикации доступны для просмотра, значит, они попадают под букву закона.

— Конечно, никакого срока давности нет, — говорит Екатерина Мизулина. — Если сейчас он продолжает транслироваться и получать просмотры и охваты. Мы же живем в сегодняшнем дне. Если бы они были загружены несколько лет назад и дальше какие-то действия с этими видео были приостановлены, никто бы не смотрел их и не получал определенное число просмотров, это был бы один вопрос. А поскольку продолжает существовать ситуация с распространением информации (а речь идет именно об этом), то, конечно, к ним будут также применяться все те нормы закона, которые есть, как и к любому другому запрещенному контенту.

Закон будет совершенствоваться?

Поскольку законы не пишут под единичные случаи, законодатели не исключают, что в дальнейшем он будет меняться в зависимости от вызовов времени и исходя из реалий.

— Если на рубеже 2014–2015 годов мы поднимали тему групп, связанных с суицидами, которые распространялись среди детей, или групп так называемого АУЕ (включена в перечень запрещенных в РФ экстремистских организаций. — Прим. ред.), то сейчас многие из этих сообществ трансформировались в другие, где всё смешано. Это и суициды, и нападения на школы, на общественные учреждения, — говорит Екатерина Мизулина. — По сути, это группы экстремистско-террористического характера. И такие явления постоянно появляются, поскольку меняется механизм работы самих платформ, появляются новые сервисы и возможности, и, например, тех же треш-стримов на рубеже 2014–2015 годов просто не было. Сейчас в 2020 году мы все увидели, что они появились. Всё эволюционирует, всё меняется. Я думаю, что будут подниматься еще и темы с ограничением мошеннических действий определенного характера, потому что это сейчас имеет колоссальный охват, и в прошлом году был резкий рост такого рода случаев. Поэтому, думаю, будут определенные дополнения в законе, и будут они появляться постепенно.

«Нельзя свалиться в варварство, если еще из него не вышли»

С интернетом и его влиянием на общество российские власти борются давно и с разной степенью успешности. Осенью 2019 года активно обсуждали «суверенный интернет», но так называемого чебурнета так и не появилось. Новая инициатива хороша, но рассматривает ситуацию только с запретительной стороны. Грубо говоря, удочку отобрали, а рыбу не дали. Главной полуосознанной задачей государства, как писал известный философ и антрополог Андрей Пелипенко, остается укрощение варваров — «дикарей, развращенных благами цивилизации, но не желающих и неспособных работать для расширения ее ресурса и отказывающихся от цивилизационной стратегии жизни».

— Нельзя свалиться в варварство, если еще из него не вышли, — говорит доктор философских наук, заведующий кафедрой прикладной социологии Уральского Федерального университета Анатолий Меренков. — Сейчас идет усиление эгоистических наклонностей с помощью культуры, искусства, соцсетей и СМИ. Давайте посмотрим на наше телевидение. У нас же есть целые программы о том, кто кого изнасиловал, убил, обокрал. Люди их смотрят, эти передачи считаются рейтинговыми. Выходит, есть достаточно большое количество людей с низменными, мазохистскими наклонностями. Они жаждут получить новую информацию «кто кого», а не о том, кто оказал помощь, помог больным детям, занимается благотворительностью. Те формы запретов, которые есть, малоэффективны. Есть люди, рождающиеся с определенной склонностью к власти, а склонность к власти ведет к склонности к насилию, потому что власть осуществляется чаще всего с помощью насилия. Этих людей надо иначе воспитывать, образовывать, включать их в деятельность, связанную с помощью, поддержкой других людей.

И не забываем о так называемом эффекте Стрейзанд, когда цензура приводит лишь к более широкому распространению запрещенной информации.

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блогеринтернетсоциальные сетиСергей БоярскийЕкатерина Мизулина
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