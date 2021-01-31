«Займер» пообещал отменить чужой кредит, оформленный на комментатора «Матч ТВ»

Микрофинансовая организация «Займер» объяснила, откуда у комментатора «Матч ТВ» Романа Нагучева взялся долг по кредиту в Новосибирске, которого он не брал.
Роман Нагучев узнал о таком долге случайно, получив судебный приказ. После он начал разбираться в своей кредитной истории и узнал, что было много попыток взять на него кредит, но многие банки их отклоняли, а один из них всё же одобрила МФК «Займер».
Как развивается история Романа
Руководитель PR-службы МФК «Займер» Юлия Храмова рассказала журналисту НГС, что они уже провели служебную проверку этого случая, выявили признаки того, что Роман непричастен к займу.
— В понедельник информация о невыплаченном займе будет удалена из его кредитной истории. Естественно, взыскивать с него этот долг мы не будем, а всю информацию, в том числе и результаты проведенной проверки, мы передадим в правоохранительные органы. Роману волноваться лишний раз не стоит: наши специалисты держат его случай на особом контроле и обо всех важных этапах ему обязательно расскажут, поскольку поддерживают с ним связь.
Как такое могло произойти
Юлия Храмова уверена, что такое бывает не только у них:
— И у банков, и у МФО по всему миру одна и та же история — злоумышленники в даркнете покупают персональные данные граждан и пытаются на этом нажиться: используют их для получения дистанционных кредитов и займов. Практикуют разные схемы с переменным успехом, когда-то у них получается, когда-то нет.
При этом, по ее словам, финансовые компании постоянно совершенствуют технологии, тратят на это десятки миллионов долларов или рублей, но мошенники находят способы, как обойти самые сложные проверки.
— Частенько таким «промыслом» занимаются целые ОПГ. Их, безусловно, спустя некоторое время выявляют правоохранительные органы и наказывают по всей строгости закона. Так, например, мы выдаем займы онлайн, проверяя и паспорт, и СНИЛС заемщика, далее идут сложные проверки личности клиента. В случае с Романом Нагучевым получается, что мошенники украли целый пакет данных и воспользовались им. Такая информация могла утечь и из банков, и от брокеров, и из пенсионных фондов, и из больниц, и из систем каршеринга, — откуда угодно, — уверяет Юлия Храмова.
Ранее мы рассказывали о хакере из Новосибирска, который взломал сети РЖД и заявил о незащищенности сервисов компании.