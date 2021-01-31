«Займер» пообещал отменить чужой кредит, оформленный на комментатора «Матч ТВ»

Микрофинансовая организация «Займер» объяснила, откуда у комментатора «Матч ТВ» Романа Нагучева взялся долг по кредиту в Новосибирске, которого он не брал.



Роман Нагучев узнал о таком долге случайно, получив судебный приказ. После он начал разбираться в своей кредитной истории и узнал, что было много попыток взять на него кредит, но многие банки их отклоняли, а один из них всё же одобрила МФК «Займер».

Как развивается история Романа

Руководитель PR-службы МФК «Займер» Юлия Храмова рассказала журналисту НГС, что они уже провели служебную проверку этого случая, выявили признаки того, что Роман непричастен к займу.

