Новосибирцам предложили забронировать целый самолет до Москвы — сколько это будет стоить

Авиакомпания S7 Airlines запустила первый в России онлайн-сервис бронирования самолетов для личных перелетов, который пока работает по стране с вылетами из Москвы или в Москву. НГС посмотрел, сколько будет стоить полет из Новосибирска в Москву.

В пресс-службе авиакомпании журналисту НГС пояснили, что сервис S7 Select только заработал, поэтому бронирований, связанных с Новосибирском, пока не было.

— Чтобы забронировать самолет, нужно определиться с направлением и датами, классом обслуживания, дополнительными услугами. Онлайн-калькулятор на сайте авиакомпании рассчитает стоимость. После этого с заказчиком свяжется оператор S7 Airlines, чтобы уточнить все пожелания. Наконец, останется указать данные пассажиров и произвести оплату. Пока путешественники могут выбрать перелет по России в одну сторону или туда-обратно с вылетом из Москвы или в Москву, позже география сервиса будет расширяться, — объясняют в пресс-службе.