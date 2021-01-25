Новосибирцам предложили забронировать целый самолет до Москвы — сколько это будет стоить

S7 Airlines запустил онлайн-сервис бронирования самолетов
Авиакомпания S7 Airlines запустила первый в России онлайн-сервис бронирования самолетов для личных перелетов, который пока работает по стране с вылетами из Москвы или в Москву. НГС посмотрел, сколько будет стоить полет из Новосибирска в Москву.
В пресс-службе авиакомпании журналисту НГС пояснили, что сервис S7 Select только заработал, поэтому бронирований, связанных с Новосибирском, пока не было.
— Чтобы забронировать самолет, нужно определиться с направлением и датами, классом обслуживания, дополнительными услугами. Онлайн-калькулятор на сайте авиакомпании рассчитает стоимость. После этого с заказчиком свяжется оператор S7 Airlines, чтобы уточнить все пожелания. Наконец, останется указать данные пассажиров и произвести оплату. Пока путешественники могут выбрать перелет по России в одну сторону или туда-обратно с вылетом из Москвы или в Москву, позже география сервиса будет расширяться, — объясняют в пресс-службе.
В компании уточняют, что сейчас можно забронировать обновленные лайнеры Airbus A319 Extra Edition, где в бизнес-классе могут разместиться 24 человека, в экономе — 72, но там увеличен шаг кресел — 34 дюйма (на 4 дюйма больше стандартного). Обслуживание в полете по умолчанию соответствует регулярным рейсам S7 Airlines, но другие варианты обсуждаемы.
Например, полет на 1-е или 15 февраля из Новосибирска в Москву для 20 человек и 72 человек стоил одинаково при учете обслуживания эконом-класса. Если выбрать бизнес-обслуживание, то цена вырастает на 200 тысяч.
Можно посчитать и стоимость перелета в обе стороны, она равняется почти 5 миллионам рублей.
Заявку нужно оформить не позднее чем за пять рабочих дней до предполагаемого вылета. За сутки до перелета все пассажиры получат маршрутные квитанции. В аэропорту путешественников ждет привычный предполетный процесс — регистрация на рейс, сдача багажа, контроль безопасности, посадка на одном из гейтов.
— В расчете стоимости учитываются направление, количество пассажиров, класс обслуживания, затраты на топливо и парковку в аэропорту. Стоимость перелета фиксированная, и чем больше компания соберется, тем выгоднее лететь каждому пассажиру, — передает пресс-служба слова заместителя генерального директора по продажам S7 Group Игоря Веретенникова.
Ранее мы писали, что авиакомпания S7 Airlines отменила чартерные рейсы из Новосибирска в Бангкок из-за невостребованности.