Чартерные рейсы из Новосибирска в Бангкок решили отменить из-за невостребованности

Авиакомпания S7 внезапно прекратила рейсы из Новосибирска в Бангкок
Авиакомпания S7 досрочно прекратила чартерные рейсы из Новосибирска в Бангкок (Таиланд) — последний запланирован на 16 января 2021 года.
В пресс-службе компании S7 Airlines подтвердили эту информацию — полетная программа прекращается с 23 января. Компания выполняла еженедельные грузопассажирские чартерные рейсы по маршруту Новосибирск — Бангкок с 26 декабря 2020 года. Рейсы планировались как вывозные, для возвращения граждан России и Таиланда на родину, но билеты были в свободной продаже на сайте для всех желающих.
— За это время авиакомпания перевезла всего 115 пассажиров. Таким образом, решение остановить выполнение рейсов связано с низкой загрузкой, — объяснили журналисту НГС в пресс-службе компании.
При этом регулярные рейсы в Таиланд из Новосибирска сейчас не выполняются.
В апреле 2020 года мы писали о том, почему новосибирцы не могли вылететь из Таиланда.