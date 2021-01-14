Чартерные рейсы из Новосибирска в Бангкок решили отменить из-за невостребованности

Авиакомпания S7 досрочно прекратила чартерные рейсы из Новосибирска в Бангкок (Таиланд) — последний запланирован на 16 января 2021 года.



В пресс-службе компании S7 Airlines подтвердили эту информацию — полетная программа прекращается с 23 января. Компания выполняла еженедельные грузопассажирские чартерные рейсы по маршруту Новосибирск — Бангкок с 26 декабря 2020 года. Рейсы планировались как вывозные, для возвращения граждан России и Таиланда на родину, но билеты были в свободной продаже на сайте для всех желающих.