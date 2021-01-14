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Чартерные рейсы из Новосибирска в Бангкок решили отменить из-за невостребованности

В авиакомпании S7 заявили, что изначально планировалось, что эти рейсы должны были быть вывозными

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Сейчас для того, чтобы отдыхать в Таиланде, туристы должны выполнить много условий, включая двухнедельный карантин&nbsp;

Сейчас для того, чтобы отдыхать в Таиланде, туристы должны выполнить много условий, включая двухнедельный карантин 

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Авиакомпания S7 внезапно прекратила рейсы из Новосибирска в Бангкок

Авиакомпания S7 досрочно прекратила чартерные рейсы из Новосибирска в Бангкок (Таиланд) — последний запланирован на 16 января 2021 года.

В пресс-службе компании S7 Airlines подтвердили эту информацию — полетная программа прекращается с 23 января. Компания выполняла еженедельные грузопассажирские чартерные рейсы по маршруту Новосибирск — Бангкок с 26 декабря 2020 года. Рейсы планировались как вывозные, для возвращения граждан России и Таиланда на родину, но билеты были в свободной продаже на сайте для всех желающих.

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— За это время авиакомпания перевезла всего 115 пассажиров. Таким образом, решение остановить выполнение рейсов связано с низкой загрузкой, — объяснили журналисту НГС в пресс-службе компании.

При этом регулярные рейсы в Таиланд из Новосибирска сейчас не выполняются.

В апреле 2020 года мы писали о том, почему новосибирцы не могли вылететь из Таиланда.

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