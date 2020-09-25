Вы туда попадаете: 15 стран, куда можно улететь этой осенью

Без малого два месяца Россия восстанавливает авиасообщение с другими странами, но прямых рейсов до сих пор нет из большинства городов страны. Пока международные вылеты есть только в шести мегаполисах: Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани, Новосибирске и Калининграде. Но этого оказалось достаточно, чтобы российские туристы начали путешествовать.
Туристическая активность удивительным образом совпала с очередным ростом коронавирусных показателей, однако в Минздраве не торопятся называть это второй волной. Но на всякий случай правительство запретило выходить из дома прилетевшим из-за границы путешественникам — теперь по прилете они должны сдать тест на COVID-19 и дожидаться его результатов на самоизоляции. Если вас не останавливают такие ограничения, смотрите, куда можно улететь отдыхать, пока границы снова не закрыли.
Летим напрямую
Туристическая блокада, начавшаяся в конце марта, закончилась 1 августа. Тогда открылось авиасообщение по трем направлениям: Турция, Великобритания и Танзания. Но в последнюю страну прямых авиарейсов пока нет. Прибывающие в Британию россияне должны провести 14 дней в самоизоляции, для Турции таких рекомендаций нет. Также 1 августа открылась граница России с Абхазией.
Возобновилось авиасообщение между Россией и Швейцарией. Карантин проходить не нужно, но посетить Швейцарию можно только при наличии ВНЖ, для лечения или учебы. Для туристов въезд пока закрыт. Дважды в неделю самолеты летают в Дубай и на Мальдивы, три раза в неделю — в египетский Каир. Открыто авиасообщение из России в Белоруссию, Киргизию и Казахстан.
Летим с пересадками
Если вы не прочь провести какое-то время в разных аэропортах мира, то для вас частично открыты больше сотни направлений: во многих случаях для российских путешественников действуют либо карантин, либо очень строгие требования к въезду. Но вот несколько вариантов, где вам не придется карантинить.
С 10 сентября границы для иностранцев открыли в Марокко. Для въезда нужны бронь отеля и отрицательный тест на COVID-19 со сроком действия не более 48 часов. Если это деловая поездка, понадобится еще и приглашение от местной компании на официальном бланке с указанием целей визита и места проживания на территории Марокко. Прямых рейсов пока нет, а самостоятельно добраться до североафриканских курортов можно со стыковкой в Стамбуле, например по маршруту Москва — Стамбул — Касабланка.
В Танзанию, как мы писали выше, прямых рейсов пока нет, но не исключено, что они появятся с 25 октября. Во всяком случае, об этом заявил один из перевозчиков. Отправиться на архипелаг Занзибар можно будет из московского Шереметьево, туры уже доступны к бронированию. Вылеты — раз в десять дней. При въезде туристы должны предъявить отрицательные тесты на коронавирус и оплатить 50 долларов за визу. Соблюдать карантин не нужно.
С пересадками (например, через Турцию) можно добраться до Черногории, открытой для российских туристов.
Какие страны откроются в ближайшее время?
С 27 сентября Российская Федерация восстанавливает авиасообщение с Южной Кореей.
С 28 сентября Китай разрешит въезд для иностранных граждан, имеющих действующее разрешение на проживание в стране.
С 1 октября в составе организованной туристической группы от 5 до 15 человек можно будет поехать в Узбекистан. При себе нужно иметь медицинскую страховку и отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус. К индивидуальным туристам требования более жесткие: по прибытии им предстоит провести две недели на карантине.
Кто даже не собирается открываться?
7 октября для российских туристов может открыться Италия, но это пока вилами по воде. Просто до этой даты страна точно закрыта для российских путешественников. Вообще большая часть европейских стран пока даже не сообщали о своем намерении открывать воздушные границы с Россией. Так что до следующего года ждать евротуров не приходится. Да и открываться Евросоюз будет, скорее всего, по «швейцарскому» принципу — сперва для людей с ВНЖ и гражданством и для тех, кто летит на учебу или лечение.
Кроме того, в конце августа правительство Индонезии решило до конца 2020 года не открывать границы страны для иностранных туристов. Не видят сигналов для открытия также в Австралии, ЮАР, Вьетнаме, Новой Зеландии и Таиланде. Хотя Россия и Таиланд на уровне ведомств гражданской авиации и обсуждали возобновление регулярного авиасообщения, конкретной информации по этому вопросу нет. Известно только, что королевство готово принимать интуристов с 1 октября, но только при условии двухнедельного карантина и двух ПЦР-тестов на COVID-19.