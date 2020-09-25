Вы туда попадаете: 15 стран, куда можно улететь этой осенью

Туристическая блокада, начавшаяся в конце марта, закончилась 1 августа. Тогда открылось авиасообщение по трем направлениям: Турция, Великобритания и Танзания. Но в последнюю страну прямых авиарейсов пока нет. Прибывающие в Британию россияне должны провести 14 дней в самоизоляции, для Турции таких рекомендаций нет. Также 1 августа открылась граница России с Абхазией.



Возобновилось авиасообщение между Россией и Швейцарией. Карантин проходить не нужно, но посетить Швейцарию можно только при наличии ВНЖ, для лечения или учебы. Для туристов въезд пока закрыт. Дважды в неделю самолеты летают в Дубай и на Мальдивы, три раза в неделю — в египетский Каир. Открыто авиасообщение из России в Белоруссию, Киргизию и Казахстан.

Летим с пересадками



Если вы не прочь провести какое-то время в разных аэропортах мира, то для вас частично открыты больше сотни направлений: во многих случаях для российских путешественников действуют либо карантин, либо очень строгие требования к въезду. Но вот несколько вариантов, где вам не придется карантинить.

