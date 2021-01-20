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«Это супероптимизм»: в Толмачёво подсчитали, насколько в этом году восстановится международный пассажиропоток

По словам руководства аэропорта, массовая вакцинация ускорит процесс

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В 2020 году международный пассажиропоток в Толмачёво упал на <nobr class="_">70%</nobr>

В 2020 году международный пассажиропоток в Толмачёво упал на 70%

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В 2021 году международный пассажиропоток Толмачёво может восстановиться на 50%

Международный пассажиропоток в аэропорту Толмачёво начнет стабилизироваться с апреля 2021 года. Об этом сегодня, 20 января, рассказал генеральный директор аэропорта Евгений Янкилевич во время пресс-конференции в ТАСС.

— В этом году международный пассажиропоток в Толмачёво восстановится на 40–50% от уровня 2019 года — это такой супероптимизм, — рассказал генеральный директор новосибирского аэропорта Евгений Янкилевич.

Руководитель выделил несколько положительных факторов, которые повлияют на восстановление пассажиропотока:

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— Это разработка вакцин, массовая вакцинация, уже потихоньку упорядочивается система международных полетов, гармонизируются правила государств, которые требуют наличие тех или иных справок от пассажиров. Я думаю, весь этот процесс в первом и втором квартале должен стабилизироваться, и мы увидим положительные моменты с апреля, мая и июня в международном направлении, — говорит Евгений Янкилевич.

По словам руководителя аэропорта, общий пассажиропоток в 2020 году в Толмачёво снизился на 31,3%. Естественно, сильнее всего пострадало международное направление — падение чуть более чем на 70 процентов.

— По направлению Занзибара вылетело чуть более 3 тысяч пассажиров. Хорошо, что мы открыты, что мы полетели в Занзибар. Но в 2019 году — более 1,5 миллиона пассажиров. Хотя сам факт открытости Толмачёво, участие в международных программах важны, их нельзя недооценивать, — отмечает мужчина.

Также Евгений Янкилевич считает, что внутренний пассажиропоток в Толмачёво сможет восстановиться в течение этого года до уровня прошлых лет.

Ранее стало известно, что Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром. Рейсы будут вылетать из Москвы несколько раз в неделю.

Сейчас из Новосибирска летают регулярные рейсы в Турцию, Танзанию и ОАЭ. Какие еще ограничения действуют на территории Новосибирской области из-за коронавируса — читайте здесь.

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аэропорт Толмачевопассажиропотокмеждународное авиасообщение
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