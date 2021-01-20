«Это супероптимизм»: в Толмачёво подсчитали, насколько в этом году восстановится международный пассажиропоток

Международный пассажиропоток в аэропорту Толмачёво начнет стабилизироваться с апреля 2021 года. Об этом сегодня, 20 января, рассказал генеральный директор аэропорта Евгений Янкилевич во время пресс-конференции в ТАСС.

— В этом году международный пассажиропоток в Толмачёво восстановится на 40–50% от уровня 2019 года — это такой супероптимизм, — рассказал генеральный директор новосибирского аэропорта Евгений Янкилевич.

Руководитель выделил несколько положительных факторов, которые повлияют на восстановление пассажиропотока: