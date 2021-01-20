«Это супероптимизм»: в Толмачёво подсчитали, насколько в этом году восстановится международный пассажиропоток

В 2021 году международный пассажиропоток Толмачёво может восстановиться на 50%
Международный пассажиропоток в аэропорту Толмачёво начнет стабилизироваться с апреля 2021 года. Об этом сегодня, 20 января, рассказал генеральный директор аэропорта Евгений Янкилевич во время пресс-конференции в ТАСС.
— В этом году международный пассажиропоток в Толмачёво восстановится на
Руководитель выделил несколько положительных факторов, которые повлияют на восстановление пассажиропотока:
— Это разработка вакцин, массовая вакцинация, уже потихоньку упорядочивается система международных полетов, гармонизируются правила государств, которые требуют наличие тех или иных справок от пассажиров. Я думаю, весь этот процесс в первом и втором квартале должен стабилизироваться, и мы увидим положительные моменты с апреля, мая и июня в международном направлении, — говорит Евгений Янкилевич.
По словам руководителя аэропорта, общий пассажиропоток в 2020 году в Толмачёво снизился на
— По направлению Занзибара вылетело чуть более 3 тысяч пассажиров. Хорошо, что мы открыты, что мы полетели в Занзибар. Но в 2019 году — более 1,5 миллиона пассажиров. Хотя сам факт открытости Толмачёво, участие в международных программах важны, их нельзя недооценивать, — отмечает мужчина.
Также Евгений Янкилевич считает, что внутренний пассажиропоток в Толмачёво сможет восстановиться в течение этого года до уровня прошлых лет.
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