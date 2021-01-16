Россия возобновляет авиасообщение еще с 4 странами

С 27 января Россия возобновит авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром. Рейсы будут вылетать из Москвы несколько раз в неделю, сообщили в субботу ТАСС в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Рейс во Вьетнам Москва — Ханой будет выполняться 2 раза в неделю, в Индию Москва — Дели — 2 раза в неделю, самолеты в Хельсинки из Москвы и Санкт-Петербурга тоже будут вылетать дважды в неделю, рейсы в Катар Москва — Доха — 3 раза в неделю.
А число рейсов между Россией и Египтом вырастет до 5 раз в неделю.