Что-то из этого точно случится: 25 ожидаемых событий 2021 года

Торжественное: «Оскар» и «Евровидение»



В прошлом году «Оскар» стал чуть ли не последней премией, которую успели вручить по старинке — в переполненном зале под бурные овации. Пандемия подкосила планы следующей церемонии — ее перенесли с февраля на апрель, а вместе с ней и период отбора фильмов. В этом году церемония состоится 25 апреля, имена номинантов узнаем в середине марта. Эксперты пророчат попадание в шорты «Довода» и его создателя Кристофера Нолана — как одной из немногих кассовых премьер коронавирусного года. В этой компании вполне может оказаться и «Французский вестник» Уэса Андерсона, если, конечно, дату выхода не перенесут.



В мае Нидерланды снова попробуют провести «Евровидение». Прошлой весной конкурс по понятным причинам перенесли, а из арены, где должны были встретиться лучшие поп-исполнители Европы, сделали ковидный госпиталь. Посмотрим, позволит ли пандемия на этот раз устроить конкурс в традиционном формате.



Выступит ли от России группа Little Big — пока не ясно. В ноябре лидер группы Илья Прусикин заявил, что они готовы представить сразу несколько песен.



— Если получится, то мы поедем. Если не получится, то не поедем, — сказал Прусикин. Ну а пока интрига держится, давайте переслушаем, подо что мы танцевали в прошлом году.

