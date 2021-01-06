Что-то из этого точно случится: 25 ожидаемых событий 2021 года

Часть из этих событий должна была произойти еще в прошлом году, но коронавирус снес все наши планы. Оттого даже приятней: 2021 год, надеемся, будет легче и насыщенней. Поэтому открывайте календарь и планируйте вместе с нами.
Эпохальное: перепись 2.0 и юбилей распада СССР
В этом году нас с вами в третий раз пересчитают. Всероссийская перепись населения официально стартует 1 апреля и закончится летом. На мероприятие планировалось потратить больше 30 миллиардов рублей. И все это — ради того, чтобы понять, перешагнула ли страна за отметку в 144,5 миллиона жителей.
Девиз переписи — «Создаем будущее!». С 1 апреля заявить о себе можно одним из трех способов:
- самостоятельно заполнить анкету на сайте Госуслуг;
- сходить в ближайший пункт переписи (например, в МФЦ);
- дождаться переписчика дома.
К тем, кто живет в труднодоступных населенных пунктах, переписчики начали ездить еще прошлой осенью. Перепись закончится в июне 2021 года, а итоги опубликуют только через год — в четвертом квартале 2022-го.
26 декабря исполнится 30 лет с момента распада СССР: Советский Союз, существовавший последний год фактически только на бумаге, официально объявил о прекращении деятельности. Михаил Горбачев ушел в отставку, «ядерная кнопка» перешла в управление российскому лидеру Борису Ельцину. Страны-участницы Советов стали членами Содружества Независимых Государств — туда вошли 11 из 15 бывших союзных республик, за исключением Грузии и стран Прибалтики.
Историки и политики сегодня по-разному оценивают эти события, а юбилейный год — это определенно повод вспомнить историю и дать свою оценку случившемуся.
Политическое: новый президент Америки и новые депутаты Госдумы РФ
В США подходит к концу история правления Дональда Трампа — 20 января должна состояться инаугурация нового, 46-го президента Америки, которым стал Джо Байден. К этому времени Трамп должен покинуть Белый дом и подписать необходимые документы о передаче власти.
Предвыборная гонка в Штатах началась год назад, кого на ней только не было! В президенты баллотировался даже рэпер Канье Уэст, правда до голосования дошли только действующий лидер Трамп и его конкурент Байден. Весь ноябрь считали голоса избирателей, в декабре — выборщиков (в США сложная двухступенчатая система голосования, где решающее слово за выборщиками — представителями разных штатов). В итоге Байден набрал 302 голоса, а его оппонент — 232.
В России же главное политическое событие случится 19 сентября — в этот день Госдуме соберут новых депутатов, а десяти регионам — губернаторов. Выборы главы региона пройдут в Хабаровском крае, где с прошлого года номинально пустует кресло Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств. С мая 2020-го Фургал находится в московском СИЗО, а все это время в Хабаровске проходят многочисленные акции в его поддержку.
Выборы губернаторов пройдут также в Белгородской, Тульской, Тверской, Ульяновской областях, Мордовии, Тыве и Чечне. Что касается выборов в Госдуму, то они будут признаны состоявшимися при любом количестве проголосовавших — порог явки не установлен.
Спортивное: хоккей, футбол и Олимпиада без наших
Коронавирус оставил спортсменов без хлеба, а фанатов без зрелищ. Но в этом году всё должно вернуться на круги своя. Поэтому в календаре болельщика обводим следующие даты.
21 мая начинается чемпионат мира по хоккею с шайбой. Изначально планировалось провести турнир сразу в двух странах — Латвии и Белоруссии, но из-за политического кризиса в Минске появились сообщения о том, что часть игр будет перенесена. Куда — непонятно, среди вариантов рассматривалась даже Москва. Наша сборная находится в группе А, среди соперников — команды Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании, Англии и Белоруссии. Финал запланирован на 6 июня.
С 11 июня по 11 июля пройдет чемпионат Европы по футболу, правда из-за переноса он сохранит прошлогоднее название — Евро-2020. Турнир состоится в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.
23 июля в Токио откроются летние Олимпийские игры, правда без сборной России. Из-за допингового скандала WADA приняла решение отстранить российских атлетов на два года. «Чистые» спортсмены все же смогут выступить на международных турнирах, но под нейтральным флагом.
Известно, что на Игры Токио потратил почти 15,5 млрд долларов, на эти деньги практически с нуля были возведены Олимпийский парк, дворцы спорта и стадионы, трассы для вело- и конного спорта и даже водный парк для пловцов и гребцов. Спортивный праздник продлится две недели, закрытие Олимпиады намечено на 8 августа 2021 года.
Ну и еще одна радость для спортивных болельщиков: с марта по ноябрь пройдет серия отборочных игр на чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2022 году в Катаре. Наша сборная попала в группу H, помимо хорватов и словаков, россияне сыграют с командами Словении, Кипра и Мальты.
Все матчи отборочных групп пройдут в 2021 году: 24–25, 27–28, 30–31 марта, 1–2, 4–5, 7–8 сентября, 8–9, 11–12 октября, 11–13, 14–16 ноября. Плей-офф запланирован на 2022 год: полуфиналы состоятся 24–25 марта, финалы — 28–29 марта. Победители в каждой группе напрямую пройдут в финальную стадию чемпионата мира. Десять команд, занявших вторые места, примут участие в стыковых матчах вместе с двумя лучшими победителями групп Лиги наций УЕФА-2020/21, которые еще не вышли на ЧМ через европейскую квалификацию. Три победителя «стыков» из двенадцати выйдут в финальную стадию ЧМ.
Киношное: четвертая «Матрица» и еще один «Чернобыль»
В начале 2020 года мы не ходили в кинотеатры, потому что было нельзя, а в конце года — потому что не на что. Так что на 2021-й возложены надежды всех киноманов мира. Уже сейчас календарь кинопремьер выглядит многообещающе, расскажем лишь о некоторых новинках.
В январе выходит биографическая драма о Дэвиде Боуи — «Человек со звезды». В фильме рассказывается, как в начале 1970-х Боуи появляется в Америке, находит образ Зигги Стардаста и влюбляет в себя весь мир. Премьера в России уже 7 января. В начале марта ждем новый триллер от Гая Ричи «Гнев человеческий», а следом за ним — фантастическую драму «Властелины вселенной». В апреле на киноэкранах начнется турнир с участием лучших бойцов мира — это «Мортал Комбат». Конкуренцию ему составит российский вариант «Чернобыля». По сюжету пожарный Алексей, инженер Валерка и водолаз Борис отправляются в реактор, чтобы предотвратить катастрофу. Что случилось в оригинале, мы помним с уроков истории, но посмотрим, какой поворот событий задумал режиссер этого фильма Данила Козловский.
В мае выйдут еще одна «Пила» и «Шаг вперед», девятый «Форсаж». В конце года нас ждут сразу несколько фильмов-заявок на успех: седьмая «Миссия: невыполнима», биографическая драма о Ричарде Уильямсе «Король Ричард» с Уиллом Смитом в главной роли. А под Новый год встречайте четвертую «Матрицу» с Киану Ривзом.
Торжественное: «Оскар» и «Евровидение»
В прошлом году «Оскар» стал чуть ли не последней премией, которую успели вручить по старинке — в переполненном зале под бурные овации. Пандемия подкосила планы следующей церемонии — ее перенесли с февраля на апрель, а вместе с ней и период отбора фильмов. В этом году церемония состоится 25 апреля, имена номинантов узнаем в середине марта. Эксперты пророчат попадание в шорты «Довода» и его создателя Кристофера Нолана — как одной из немногих кассовых премьер коронавирусного года. В этой компании вполне может оказаться и «Французский вестник» Уэса Андерсона, если, конечно, дату выхода не перенесут.
В мае Нидерланды снова попробуют провести «Евровидение». Прошлой весной конкурс по понятным причинам перенесли, а из арены, где должны были встретиться лучшие поп-исполнители Европы, сделали ковидный госпиталь. Посмотрим, позволит ли пандемия на этот раз устроить конкурс в традиционном формате.
Выступит ли от России группа Little Big — пока не ясно. В ноябре лидер группы Илья Прусикин заявил, что они готовы представить сразу несколько песен.
— Если получится, то мы поедем. Если не получится, то не поедем, — сказал Прусикин. Ну а пока интрига держится, давайте переслушаем, подо что мы танцевали в прошлом году.
Технологичное: новые «айфоны» и китайская конкуренция
В мире гаджетов тоже много премьер. Например, в «яблочной» линейке готовятся сразу четыре смартфона из серии iPhone 13. У телефонов не будет разъемов ни для наушников, ни для зарядки (вся надежда на беспроводную гарнитуру), а дактилоскопический датчик будет располагаться на боковой грани устройства. Более того, Apple готовится показать свой первый электромобиль. Премьеру ожидали видеть не раньше 2023 года, однако ряд СМИ сообщил о смене планов компании — авто может быть выпущено уже в третьем квартале 2021 года.
Samsung готовит сразу три модели Galaxy, одна из которых — складная книжка-телефон. А Xiaomi могут выйти из бюджетных рамок — из-за желания производителя напичкать гаджеты инновационными процессорами и внедрить технологию гибкого экрана модели существенно подорожают. Meizu и Blackberry метят на поддержку 5G.