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Дудь сделал фильм про фотографа, который показал миру настоящую Россию. Посмотрите 12 мощных кадров

Дмитрий Марков снимает жизнь русской провинции

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Дмитрий Марков говорит, что он снимает «среднюю температуру по больнице»

Дмитрий Марков говорит, что он снимает «среднюю температуру по больнице»

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Недавно Юрий Дудь брал интервью у рэпера Моргенштерна, и в соцсетях до сих пор появляются всплески волнений по этому поводу, а сейчас блогер нашел нового героя, и многие уже успели заметить «дикий контраст». Потому что на этот раз в объектив попал фотограф Дмитрий Марков. О нем не каждый слышал, но это не мешает ему быть одним из главных фотографов страны. Его работы выставлялись на площадках в Италии, Америке, Франции и других странах, а сам Дмитрий, несмотря на вполне звездный статус, живет в Пскове.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Мировое культурное сообщество работы Дмитрия привлекли в том числе тем, что фотограф показывает на своих снимках простую Россию за пределами мегаполисов и в каждом кадре открывает новую глубину. На первый взгляд может показаться, что так сфоткать может каждый, но нет. Показываем 12 работ из Instagram мастера.

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РоссияЮрий ДудьфотофотографииДмитрий Марков
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