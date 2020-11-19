Дудь сделал фильм про фотографа, который показал миру настоящую Россию. Посмотрите 12 мощных кадров

Недавно Юрий Дудь брал интервью у рэпера Моргенштерна, и в соцсетях до сих пор появляются всплески волнений по этому поводу, а сейчас блогер нашел нового героя, и многие уже успели заметить «дикий контраст». Потому что на этот раз в объектив попал фотограф Дмитрий Марков. О нем не каждый слышал, но это не мешает ему быть одним из главных фотографов страны. Его работы выставлялись на площадках в Италии, Америке, Франции и других странах, а сам Дмитрий, несмотря на вполне звездный статус, живет в Пскове.

