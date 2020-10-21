Умер протоиерей Димитрий Смирнов, известный по жестким высказываниям о врагах РПЦ

Почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.
— Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие Небесное дорогому батюшке. Владыка Пантелеимон в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию, — написал Василий Рулинский в своем Telegram-канале.
Весной Димитрий Смирнов переболел коронавирусом. 8 мая его с пневмонией госпитализировали в одну из московских клиник. СМИ сообщали, что он находился в тяжелом состоянии, и его пришлось подключать к аппарату искусственной вентиляции легких. 29 мая священнослужителя выписали. Болезнь Димитрия Смирнова прошла без серьезных последствий для организма.
29 сентября Димитрия Смирнова госпитализировали в тяжелом состоянии. Причиной стало обострение хронического заболевания. Тогда протоиерея отправили в одну из крупных столичных клиник. Госпитализация не была связана с коронавирусом и его последствиями.
Димитрий Смирнов был известен своими высказываниями на грани экстремизма. В частности, он предлагал ввести налог на бездетность и должность штатного священника в Вооруженных силах РФ, резко критиковал закон о домашнем насилии. Также он предлагал создать сайт «Враги Церкви» с указанием имен, адресов, цитат из выступлений. Кроме того, Смирнов известен как борец с пропагандой гомосексуализма, защитник традиционных христианских ценностей, в частности, традиционной семьи и морали. Например, женщин, вступающих в гражданский брак, он сравнивал с «бесплатными проститутками», а российских мужчин, не исполняющих обязанности главы семьи, называл «национальной катастрофой».
Видео: Мультиблог протоиерея Димитрия Смирнова / YouTube