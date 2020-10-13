Золото Бориса: невероятная история из 90-х, как новосибирец хотел построить в США «русский Диснейленд»

Как в 90-х новосибирец собирался строить «русский Диснейленд» во Флориде
90-е годы сегодня ассоциируются больше с катастрофой, случившейся с российским обществом и экономикой. Но это было и время невероятных возможностей. Одна из таких историй случилась с новосибирским предпринимателем Борисом Баевым. В первой половине девяностых он одновременно стал фигурантом громкого скандала о хищении бюджетных денег и потенциальным инвестором «Русской деревни» — развлекательного комплекса с копией собора Василия Блаженного, который планировалось построить во Флориде.
Новосибирский след в американском проекте
На историю «русского Диснейленда» наткнулся житель Москвы Александр Куликов, который в своем аккаунте в твиттере регулярно публикует сюжеты из прошлого, находя какие-то старые фото и видео. Александр собрал целую коллекцию свидетельств об этом проекте, главным из которых, конечно же, стал длинный презентационный ролик. В нем довольно подробно рассказывалось о концепции русского павильона в составе тематического парка EPCOT комплекса DisneyWorld Resorts во Флориде, рядом с городом Орландо.
EPCOT состоит из зон, посвященных каким-то отдельным сюжетам (экзотическая страна, популярный фильм и так далее), где предлагается комплекс развлечений, так или иначе связанных с выбранной темой. Зоны эти периодически меняются вместе со сменой самих популярных у публики сюжетов. Именно такого рода парки стали в своё время прообразом мира, показанного сначала в фильме (1973 год), а потом и недавнем сериале «Миры Дикого Запада».
Интерес к нашей стране тогда был высок во всём мире, так что идея использовать экзотическую русскую стилистику в развлекательных целях понятна. Основными элементами комплекса должны были стать бутафорская Кремлевская стена и концертный зал на 800 мест, стилизованный под собор Василия Блаженного. Дополнить всё это великолепие должны были похожее на ГУМ здание галереи, памятник Пушкину и крестьянские избы, где разместились бы рестораны и магазины сувениров. В качестве транспортного средства в «русской деревне» предполагалось использовать «русскую магическую тройку».
Видео: презентация проекта русского павильона во Флориде
Проект был изначально американским, но в 1993 году в нем неожиданно обнаружился новосибирский след. В газете News Journal вышла небольшая заметка, в которой говорилось, что соинвестором «русской деревни» намерен стать российский предприниматель из Новосибирска Борис Баев. Он собирался вложить половину из необходимой для строительства суммы в 130 миллионов долларов.
Нечистое золото
В публикации Борис Баев представлен как «специалист по компьютерам», проработавший 18 лет в некоем «секретном исследовательском центре СССР». Под этой туманной формулировкой, впрочем, может скрываться добрая половина новосибирских НИИ, поскольку на оборонку в Новосибирске кто только не работал.
В начале 90-х Баев занимался некими проектами в сфере международной торговли. Но в российской прессе его имя появилось только в связи с «делом Атолла» — государственной компании, которая была создана для управления Новосибирским заводом цветных металлов (НЗЦМ — сейчас он называется Новосибирский аффинажный завод).
НЗЦМ был остановлен в 1991 году, поскольку он загрязнял округу ртутью и другими ядовитыми отходами производства, однако через год золотоочистку (аффинаж) решено было восстановить — новосибирская обладминистрация нуждалась в любом производстве, способном платить налоги. Привычные схемы поставок тогда начали стремительно рушиться, и свои услуги предприятию предложила частная компания «Эсби», совладельцем которой и был Борис Баев.
«Эсби» взялась организовать поставки сырья и получила для его закупки в общей сложности более 1,3 миллиарда рублей. Сделка проходила под патронажем тогдашнего заместителя главы областной администрации Василия Киселева. Но как-то так вышло, что сумма эта зависла где-то на счетах компании (она была не единственным поставщиком).
История эта всплыла, когда «Атолл» начали проверять ревизоры. Сама эта проверка во многом была результатом активности тогдашнего представителя президента (им был Борис Ельцин) Анатолия Манохина. Как вспоминает занимавшийся этой темой новосибирский журналист Игорь Лихоманов, Манохин копал под тогдашнего главу областной администрации Виктора Муху, и пропажа бюджетных средств при посредничестве высокопоставленного чиновника областной администрации выглядела прекрасным компроматом.
Разразился скандал. Но уже в 1993 году случился парламентский кризис, Муха был уволен со своего поста (его место занял ставленник Ельцина Иван Индинок), и тема, что называется, потеряла актуальность, поскольку Киселев сохранил свою должность и в новой обладминистрации, тем более что доказать какую-то его собственную заинтересованность так и не удалось.
После нескольких лет разбирательств «Эсби» даже вернула полученные средства в бюджет. Но к этому времени инфляция превратила эту сумму в пыль. На момент получения бюджетных средств за доллар давали чуть больше 200 рублей, а в начале 1995 года американская валюта уже стоила больше 3500 рублей. Сам Баев после этого исчез с радаров.
Известный новосибирский политик 90-х (а после оппозиционер) Алексей Мананников говорит, что Баев был спонсором его избирательной кампании 1993 года. Мананников тогда выиграл выборы и стал депутатом Совета Федерации от Новосибирской области. Но после этого, по словам Мананникова, их пути разошлись. Последнее, что он слышал о Баеве, это то, что предприниматель эмигрировал в Канаду во второй половине 90-х. Выбор именно этой страны, скорее всего, был продиктован просто более благоприятной эмиграционной политикой этого государства.
— В середине 90-х Баеву было около 40 лет. Как тогда было принято, он занимался всем. Чем конкретно, не знаю. Его постоянным спутником был человек по фамилии Пивчик, тесно связанный с первым вице-губернатором Киселевым. Последнее, что я слышал о Пивчике, — это объявление о его розыске по обвинению в каких-то махинациях на должности директора НИИ, — рассказывает Алексей Мананников.
Самостоятельные поиски следов Баева не привели к успеху. Единственное упоминание человека с таким же составом имени, фамилии и отчества встречается в Американском национальном регистре — некий Boris V. Baev скончался в 2005 году в американском городе Бровард (Broward, Florida).
Проект русского павильона так и остался проектом. В 1998 году грянул финансовый кризис, уронивший стоимость рубля в три раза, и инвесторам из России стало не до Америки. Сегодня сумма в 65 миллионов долларов, которую Баев так и не потратил на развлекательный комплекс во Флориде, уже не кажется такой уж колоссальной. Парк, который был построен на деньги создателя и бывшего основного владельца сети «Магнит» Александра Галицкого, обошёлся, по оценкам экспертов, в 400 миллионов долларов. И разбит он уже в России — в Краснодаре.
Бизнесы родом из 90-х
Ранее мы рассказывали, как создавалась самая успешная новосибирская компания 90-х — «Инмарко» — и чем занимается сейчас ее совладелец и бывший руководитель Дмитрий Докин.
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