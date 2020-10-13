Золото Бориса: невероятная история из 90-х, как новосибирец хотел построить в США «русский Диснейленд»

Проект был изначально американским, но в 1993 году в нем неожиданно обнаружился новосибирский след. В газете News Journal вышла небольшая заметка, в которой говорилось, что соинвестором «русской деревни» намерен стать российский предприниматель из Новосибирска Борис Баев. Он собирался вложить половину из необходимой для строительства суммы в 130 миллионов долларов.



Нечистое золото

В публикации Борис Баев представлен как «специалист по компьютерам», проработавший 18 лет в некоем «секретном исследовательском центре СССР». Под этой туманной формулировкой, впрочем, может скрываться добрая половина новосибирских НИИ, поскольку на оборонку в Новосибирске кто только не работал.

В начале 90-х Баев занимался некими проектами в сфере международной торговли. Но в российской прессе его имя появилось только в связи с «делом Атолла» — государственной компании, которая была создана для управления Новосибирским заводом цветных металлов (НЗЦМ — сейчас он называется Новосибирский аффинажный завод).