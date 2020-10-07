В России запретили курить кальяны в кафе: удар по бизнесу или забота о здоровье?

— Ухищрений много. Кто-то обычно регистрирует отдельное помещение как курительную комнату вообще на другое юридическое лицо, чтобы уйти от ответственности. С юридической точки зрения тут не подкопаться. Но, конечно, правоохранительные органы тоже не дураки. Они могут это всё установить, выявить и наложить штраф, — говорит юрист Андрей Конышев. — С другой стороны, сейчас такое время, что ресторанный бизнес на грани упадка. Никто не хочет закрыться или выплачивать штраф из-за таких нарушений. Поэтому, я думаю, что процентов 90 всё-таки пойдут в ногу с законом.

«Отползание в тень» и другие эффекты запрета достаточно негативны. Поэтому не исключено, что в ближайшее время предприниматели вместе с омбудсменами оценят их и примут меры к корректировке. Пока острых и массовых обращений от бизнеса нет, но единичные случаи уже появляются.

— Например, моя коллега из Карелии сказала, что к ней обратились многие предприниматели из легального бизнеса, и они сейчас готовят предложения к федеральному омбудсмену об определенной корректировке. Я предполагаю, что мы с Ассоциацией кулинаров и рестораторов тоже будем обсуждать возможные предложения для обращения к федеральному бизнес-омбудсмену о некоторых поправках в это регулирование. Мне кажется, что это было бы правильно. По моему мнению, ключевые поправки должны касаться всё-таки не жесткого запрета, а разведения оказания услуг с изоляцией от тех, кто не употребляет кальяны и другие курительные приборы и не хотел бы, чтобы в его присутствии это делали, — говорит Елена Артюх.

И последний момент — Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) — документ, благодаря которому органы государственной власти могут понимать, чем занимается субъект. Для кальянных специального ОКВЭДа нет. Поэтому кто-то использует код 92.72 («Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки»), никак не связанный с общепитом, а кто-то работает по ресторанному коду. Многие эксперты сходятся во мнении, что для легальной деятельности кальянных целесообразно разработать новую группу ОКВЭДов. Так что пока не очень понятно, как закон будет работать на практике. Но совершенно ясно одно: для общепита нововведения безболезненно не пройдут.