В России запретили курить кальяны в кафе: удар по бизнесу или забота о здоровье?

У любителей покурить кальян в ресторанах и барах остались считаные дни, чтобы подымить за столом. С 30 октября правительство закрывает эту табачную лавочку, и поклонникам вредных привычек с восточным колоритом придется выбирать: либо ты хочешь поесть и выпить в кафе, либо идешь искать кальянную. Мухи отдельно — котлеты отдельно.
Мы не собираемся оправдывать курение — о его вреде вы прочитаете на пачках с сигаретами и табаком, но здесь появляется сразу несколько вопросов, главный из которых — деньги. Почти полгода сотрудники кафе и ресторанов просидели без работы, а правительство искало способы поддержки бизнеса, сформировав даже антикризисный фонд в размере
Что теперь будет с кальянами и ресторанами, будет ли бизнес отстаивать право на дым или дело — табак, мы узнали у рестораторов, кальянщиков, юристов и омбудсменов.
Что за закон?
Закон, запрещающий курить кальяны в заведениях общепита, но не запрещающий деятельность кальянных, Владимир Путин подписал 31 июля этого года. Кроме собственно кальянов, документ запрещает пользоваться сигаретами и вейпами в общественных местах и продавать их несовершеннолетним — на эту продукцию и «устройства ее употребления» распространились те же табу, которые действуют в рамках антитабачного закона.
История запрета
Курильщики чувствовали себя наравне с остальными посетителями кафе и ресторанов до лета 2014 года. До этого момента в некоторых таких заведениях царил табачный беспредел: если где-то были курящие и некурящие залы, то в остальных все посетители (и здоровые, и никотинозависимые) находились в одном помещении. Соседство для тех, кто не курит, — малоприятное. Логично, что легче было выгнать курильщиков на улицу, чем заставлять остальных вдыхать чужой никотин.
С 1 июня 2014 года курить на предприятиях общественного питания запретили. А вместе с этим — в поездах, гостиницах и общежитиях, на рынках и железнодорожных платформах. В России существенно ограничили розничную продажу табачных изделий, усилили акцизную политику, в результате чего цены на табак выросли (в 2021 году, кстати, акцизы снова поднимут), и даже начали «вырезать» сигареты и трубки из фильмов.
По словам Вероники Скворцовой, на тот момент возглавлявшей Минздрав, эта мера была призвана «снизить число курильщиков и защитить здоровье некурящего населения от последствий пассивного курения». Скворцова отмечала, что всё это позволит сохранить до
Согласно исследованиям GATS (соглашение Всемирной торговой организации), подобные меры действительно играют роль. Если в 2009 году курили почти 40% россиян, то в 2016 году эта цифра сократилась на 10%.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от болезней, вызванных курением, умирают более 7 миллионов человек.
Но принятых в «десятых» мер властям показалось недостаточно. Во-первых, надо выполнять нацпроект «Здоровье», одна из целей которого — снижение розничных продаж сигарет до 1,15 тысячи штук в 2024 году. Во-вторых, на рынке появились электронные сигареты и вейпы. Выход один — запретить. Вместе с кальянами.
Кальян — это не только про деньги
По словам владельцев кальянных клубов, на их работу запрет особенно не повлияет, а вот в барах и ресторанах пусть и не ждут оттока клиентов из-за отсутствия кальянов, беспокоятся о двух вещах: доходе и комфорте посетителей.
— Это больше не в финансовом плане, а в том, что люди не смогут получить полный комфорт: прийти потанцевать, поесть и покурить кальян. Некурящим посетителям кальяны особенно не мешают. Во всех заведениях, в которых я работал, очень хорошо работают вентиляция, вытяжки.
«Люди даже не замечают дыма — разве только посетители в возрасте, но они и не ходят в такие заведения, которые работают до четырех утра с дискотеками»
Кирилл Медведев, управляющий баром
— В барах это популярная тема, а в очень многих ресторанах просто концепция не подразумевает кальяны, поэтому здесь всё останется без изменений. Но многое зависит от форматов, — добавляет менеджер ресторанных проектов Марина Кузнецова. — Но вообще кальяны — очень популярная и распространенная тема в заведениях общепита. Если считать со всеми мелкими заведениями, то это большая доля. Поэтому, разумеется, убытки будут, это очевидно.
Убытки уже подсчитали
— По оценке президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, от всей выручки ресторанного бизнеса
«Порядка 10–20% из прибыли заведений общепита в будущем можно смело вычитать. Для бизнеса такие решения однозначно будут убыточны»
Альфир Бакиров, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области
Запрет на кальяны станет очередным ударом по бизнесу. Естественно, речь лишь о тех заведениях, в меню которых присутствует кальянная карта.
При этом последние полгода практически все причастные к ресторанному бизнесу сидели без работы из-за COVID-19. Только стоило открыться и начать зарабатывать, как подоспело новое ограничение. В условиях, когда ты долгое время вообще не получал дохода, даже 10% — сумма существенная. Это при том, что правительство то и дело ищет пути, как помочь бизнесу во время коронавирусного сезона.
— По некоторым подсчетам, после снятия тотальных запретов на общепит, которые были вызваны коронавирусом, только в Екатеринбурге и Свердловской области не менее
Другая сторона — уровень безработицы. По словам российского президента, из-за кризиса, вызванного распространением COVID-19, он вырос на 1,7%. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства 29 сентября.
— Количество безработных у нас возросло на 1,7%, вы это хорошо знаете. Я уверен, что мы с этим справимся в следующем году, уже в этом году начнем работать и работаем уже. Уверен, что это принесет свои результаты, — сказал Владимир Путин на совещании. — Знаю, что у правительства есть соответствующие планы на этот счет по преодолению временных сложностей, но нужно напряженно работать по каждому сегменту общей большой программы по обеспечению занятости.
По данным Росстата, в марте безработными в России числились 3,5 миллиона человек, а в августе — 4,8 миллиона. Если брать кальянную историю, выходит, что правительство приблизило к черте безработицы еще как минимум несколько тысяч человек по всей стране?
— Помимо выручки, которую потеряют предприниматели, возможно, кто-то сократит количество работников, потому что не сможет выдерживать нагрузку по заработной плате и другим направлениям. Добавятся люди в сферу безработных, а в одной только Свердловской области, по официальной информации, их порядка 120 тысяч человек — в сравнении с 20 тысячами, которые были на начало года, — говорит Елена Артюх.
Ну а запреты и ограничения, которые отражаются на предпринимателях и секторах экономики, в конце концов, сказываются и на экономике страны в целом и, как следствие, на объеме пополнения бюджета от налоговых и неналоговых поступлений. Специалисты не исключают, что это не лучшим образом повлияет на финансовую составляющую бюджетов всех уровней, а значит, и на возможности бюджета исполнять в том числе свои социальные обязательства.
Будут курить из-под полы?
На любой запрет у предприимчивых бизнесменов всегда находится хитрый способ его обойти. И в случае с кальянами эксперты также не исключают пути обхода.
— Будет ли этот запрет неукоснительно соблюдаться самими рестораторами? Лично я в этом не уверен: там, где курение кальянов востребовано посетителями, вероятнее всего, они по-прежнему будут предлагаться, что называется, из-под полы, т. е. кальянный бизнес уйдет в тень. Вспомните сухой закон: запрет чего-либо не значит, что это явление перестанет существовать, — говорит Альфир Бакиров.
— Ухищрений много. Кто-то обычно регистрирует отдельное помещение как курительную комнату вообще на другое юридическое лицо, чтобы уйти от ответственности. С юридической точки зрения тут не подкопаться. Но, конечно, правоохранительные органы тоже не дураки. Они могут это всё установить, выявить и наложить штраф, — говорит юрист Андрей Конышев. — С другой стороны, сейчас такое время, что ресторанный бизнес на грани упадка. Никто не хочет закрыться или выплачивать штраф из-за таких нарушений. Поэтому, я думаю, что процентов 90 всё-таки пойдут в ногу с законом.
«Отползание в тень» и другие эффекты запрета достаточно негативны. Поэтому не исключено, что в ближайшее время предприниматели вместе с омбудсменами оценят их и примут меры к корректировке. Пока острых и массовых обращений от бизнеса нет, но единичные случаи уже появляются.
— Например, моя коллега из Карелии сказала, что к ней обратились многие предприниматели из легального бизнеса, и они сейчас готовят предложения к федеральному омбудсмену об определенной корректировке. Я предполагаю, что мы с Ассоциацией кулинаров и рестораторов тоже будем обсуждать возможные предложения для обращения к федеральному бизнес-омбудсмену о некоторых поправках в это регулирование. Мне кажется, что это было бы правильно. По моему мнению, ключевые поправки должны касаться всё-таки не жесткого запрета, а разведения оказания услуг с изоляцией от тех, кто не употребляет кальяны и другие курительные приборы и не хотел бы, чтобы в его присутствии это делали, — говорит Елена Артюх.
И последний момент — Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) — документ, благодаря которому органы государственной власти могут понимать, чем занимается субъект. Для кальянных специального ОКВЭДа нет. Поэтому кто-то использует код 92.72 («Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки»), никак не связанный с общепитом, а кто-то работает по ресторанному коду. Многие эксперты сходятся во мнении, что для легальной деятельности кальянных целесообразно разработать новую группу ОКВЭДов. Так что пока не очень понятно, как закон будет работать на практике. Но совершенно ясно одно: для общепита нововведения безболезненно не пройдут.