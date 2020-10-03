«Карлики огромные по сравнению со мной»: истории самых маленьких людей в России

Рост героев нашей сегодняшней подборки не дотягивает и до
«Родителям было нелегко, что на меня реагируют люди»: история Валерии
Рост Валерии Панфиловой — всего 130 сантиметров, но это не мешает ей быть душой компании, влюбляться, расставаться, снова влюбляться, жить и работать. Валерия рассказывает, что все в её семье — люди обычного роста, а то, что она такая малышка, — всего лишь врожденная особенность, которая, в общем-то, не мешает жить обычной жизнью. Наоборот, делает девушку заметнее.
— Родителям было нелегко в том плане, что я другой человек, на меня реагируют люди. Самое главное, что они мне, как своему ребёнку, дали всё: воспитание, образование. А выживать в обществе — это моя задача, — рассказывает Валерия. — Я не зацикливаюсь на том, что я маленького роста, я настолько привыкла к этому, что забываю иногда, что я другая. Помогает рост в том, что меня легко заметить и запомнить. Например, если я схожу в какое-нибудь заведение, в следующий раз, когда я приду, меня там уже могут встретить по-другому, более дружелюбно, потому что запомнили.
Валерия живет в Новосибирске. Основной доход — от работы моделью, иногда она фотографирует сама. Необычную внешность замечают фотографы, поэтому у девушки много коммерческих предложений, в том числе для шоурумов. Валерия признается, что от предложений, которые выходят за рамки приличия, она отказывается, но в целом не стесняется откровенных образов.
На откровенные съёмки клюют мужчины, но больше всего Валерии приятно получать комплименты от женщин — они более искренние. Многие девушки, будучи застенчивыми, зажатыми и неуверенными в себе, пишут ей, что восхищаются её работами и даже подражают ей.
Главное правило Валерии — не пропускать негатив через себя и не обращать внимание на то, что о тебе говорят люди.
— Мир не без идиотов, везде найдётся недалекий человек, который захочет задеть тебя твоей отличительной чертой. В моей жизни проскальзывали слова и «карлик», и «лилипут». Раньше меня это задевало, но со временем прошло. Люди, если они умные, понимают, что некрасиво даже не в плане насмешки употреблять подобные слова. Такие люди мне просто становятся неприятны, это как безногому кричать, что у него нет ног. Такое ужасное поведение человека вызывают отвращение и, если честно, жалость.
Больше о девушке знают на NGS.RU.
«Из-за роста меня не взяли в школу»: история Таши
Еще одна маленькая модель живет в Тюмени. Таше Маяковской
Аномально низкий рост достался Таше в наследство от дяди.
— Он выше меня. Его рост был 145 сантиметров. У него были проблемы со скелетом, ногами (стопами). Он даже передвигался на костылях. Я с детства понимала, откуда у меня этот ген, — говорит Таша.
Женщина признается, что с самого детства ей было нелегко: сверстники дразнили, поэтому ей приходилось гулять только в закрытом дворе своего частного дома. Взрослые, впрочем, тоже не отличались тактичностью.
— Меня обходили стороной или, наоборот, пристально рассматривали. Меня даже не взяли в школу. Директор настояла на домашнем обучении. Сказала, что меня будут все обижать. Тогда мне было непонятно, почему со мной это происходит. Но мама мне всегда говорила, что я особенная. И добавляла, что я лучше многих, — вспоминает она.
Однажды Таша шла по улице, а прохожая, видя её со спины, решила, что она — ребенок, который потерялся. Незнакомка бежала за нашей героиней и что-то кричала, а, догнав, схватила и опешила.
Сегодня Ташу можно назвать успешной артисткой, она уверенно идет к своей детской мечте — стать певицей. В планах даже поехать на «Евровидение». Правда, когда это случится, она пока не берется даже прогнозировать. Еще больше о героине расскажут на 72.RU.
«Я открыла в себе женщину и теперь не знаю, как её захлопнуть»: история Екатерины
А в Екатеринбурге живет Екатерина Попова, её рост —
Определенного диагноза у Кати нет, поэтому она просто называет себя Дюймовочкой.
— Предполагали, что раз папа был военным, потащил маму на полигон, а там радиация. Ну, это единственный вариант. Хотя я видела, что в мире есть такие же маленькие, как я, и никого из них на полигон не таскали. И есть карлики, лилипуты, они все выше меня, они огромные по сравнению со мной, — улыбается Екатерина.
Катя не ходила ни в садик, ни в школу — училась на дому. Мама показала ей, как вышивать крестиком, поэтому много лет Катя занималась рукоделием. Сейчас из-за проблем со зрением это дело пришлось забросить, зато женщина открыла в себе актерский талант: она играет в театре и снимается в фотосессиях.
— Не помню, сколько мне было лет, когда я поняла, что не вырасту, что оно так и будет всегда — одни попы возле глаз. Я же на уровне поп вижу. Было, конечно, неприятно. Но я провела над собой большую работу. Я была забитая, вялая, тухлая и поняла, что если из этого болота не выйду, оно меня засосет. Я кукухой бы съехала просто. Поэтому взяла себя за шкирку и пошла к психологу, а она меня отправила на тренинги, сказала, надо срочно социально адаптироваться. И вот я открыла в себе женщину и теперь не знаю, как её закрыть: у меня мало денег, а хочется наряды, туфли, платья, — хохочет Катя.
Катя живет с папой, у её мамы — новая семья, но они общаются. Большую часть времени она занимается домашними делами, но не всё получается делать самой. Она не может снять домофонную трубку или закрыть дверь — всё очень высоко. Долго передвигаться на ногах она тоже не может — из-за того, что между костями нет межхрящевой прослойки, движения приносят боль, но Катя говорит, что она привыкла.
Сейчас Екатерине 41 год. В 30 лет она впервые увидела море, потом побывала в Эмиратах, Турции, Греции, Индии, Таиланде. Следующая мечта и цель — полетать на воздушном шаре над Каппадокией в Турции. О чем еще мечтает наша героиня — расскажет E1.RU.
«Каждый год мне нужно доказывать, что я не подрос»: история Ильи
В Омске Илью Золотарева знают по двум причинам: маленький рост и большой тусовщик. С
— Я вообще работаю с 13 лет, кем только не работал. Я не хотел брать деньги у мамы, а труда я не боюсь. В девятом классе она сказала мне, что либо я остаюсь на второй год и учусь хорошо, либо начинаю обеспечивать свои потребности сам. А какие тогда были потребности, я думаю, всем понятно: сигареты, алкоголь, девочки, — улыбается Илья.
До 17 лет у него были комплексы — Илья переживал из-за внимания к себе в общественных местах. Были даже мысли о суициде, но с возрастом это прошло. Сейчас реакция незнакомцев для него не имеет значения, признается Илья.
— Я как-то раз выступал в клубе и увидел, что там с компанией пришел парень низкого роста. Я еще прикололся, что мне замену нашли. Подошел к этому мальчишке познакомиться, хотел с ним сфотографироваться, а он отказался. Видно было, что ему очень некомфортно, что он очень боится чего-то. Но все люди разные. Мне вот нормально. Окружающий мир меня не пугает, — поделился омич.
Слово «карлик» в свою сторону он не считает обидным, да и вообще не жалуется на отношение других людей и государства.
— Государство помогает, я не жалуюсь. И пенсия каждый год увеличивается. Её хватает. Единственный косяк — это то, что людям в России нужно подтверждать свою инвалидность. Тем, у кого ноги нет, нужно доказывать, что она у них не появилась, а мне — то, что я не подрос, — говорит Илья.
По его словам, в городе нет никаких сложностей для людей низкого роста — всё вполне нормально приспособлено. В его квартире также нет каких-либо специальных устройств.
— Если мне что-то нужно достать, я просто подставляю стул и беру. Жрать захочешь — до тарелки дотянешься, — смеётся парень.
Однажды Илье предложили сняться в фильме для взрослых, но он отказался. Об этом и самых отвязных тусовках герой рассказал NGS55.RU, читайте эту историю здесь.
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