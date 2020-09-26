Новосибирский фотограф покорил Эльбрус — 11 впечатляющих снимков звёздного неба и морозных пейзажей

Новосибирский фотограф Слава Степанов побывал на Эльбрусе и поделился фотографиями восхождения на отметку более 5 тысяч метров. Несколько кадров с этой поездки он выложил у себя в соцсетях, ну а мы публикуем подборку самих ярких снимков — здесь и усыпанное звёздами небо, и бескрайние заснеженные дали, и захватывающие дух горные пейзажи.