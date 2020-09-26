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Новосибирский фотограф покорил Эльбрус — 11 впечатляющих снимков звёздного неба и морозных пейзажей

Слава Степанов забрался на самую высокую отметку и сделал потрясающие фото

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Поездка состоялась около месяца назад

Поездка состоялась около месяца назад

Новосибирский фотограф покорил Эльбрус

Новосибирский фотограф Слава Степанов побывал на Эльбрусе и поделился фотографиями восхождения на отметку более 5 тысяч метров. Несколько кадров с этой поездки он выложил у себя в соцсетях, ну а мы публикуем подборку самих ярких снимков — здесь и усыпанное звёздами небо, и бескрайние заснеженные дали, и захватывающие дух горные пейзажи.

Как рассказал корреспонденту НГС сам фотограф, эту поездку он планировал несколько лет, но «всё удачно сложилось» только в этом августе

Как рассказал корреспонденту НГС сам фотограф, эту поездку он планировал несколько лет, но «всё удачно сложилось» только в этом августе

Слава Степанов совершал восхождение в составе группы по южному склону горы

Слава Степанов совершал восхождение в составе группы по южному склону горы

Летние пейзажи постепенно сменялись видами снежных вершин

Летние пейзажи постепенно сменялись видами снежных вершин

Как говорит новосибирец, для этой поездки он не брал какой-то специальной фототехники, но снимки получились захватывающими дух

Как говорит новосибирец, для этой поездки он не брал какой-то специальной фототехники, но снимки получились захватывающими дух

— Выходишь из вагончика и обалдеваешь, потому что все звёзды, Млечный путь, все Медведицы — всё это можно наблюдать воочию, — поделился он своими впечатлениями от ночёвки на высоте более 3 тысяч метров над уровнем моря

— Выходишь из вагончика и обалдеваешь, потому что все звёзды, Млечный путь, все Медведицы — всё это можно наблюдать воочию, — поделился он своими впечатлениями от ночёвки на высоте более 3 тысяч метров над уровнем моря

А так выглядят горы, тронутые рассветными лучами

А так выглядят горы, тронутые рассветными лучами

Восхождение на вершину заняло около семи дней

Восхождение на вершину заняло около семи дней

В результате группа покорила отметку в 5642 метра

В результате группа покорила отметку в 5642 метра

По словам фотографа, восхождение на Эльбрус по южному склону — это «неплохой старт для тех, кто хочет приобщаться к горам»

По словам фотографа, восхождение на Эльбрус по южному склону — это «неплохой старт для тех, кто хочет приобщаться к горам»

Целью этого путешествия, замечает Слава Степанов, были не фотографии, а невероятные эмоции, которые он получил в избытке

Целью этого путешествия, замечает Слава Степанов, были не фотографии, а невероятные эмоции, которые он получил в избытке

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фотограффотографиивосхождение на Эльбрус
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