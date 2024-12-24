Почти -28 градусов: морозы пришли в Новосибирскую область — где холоднее всего

В Новосибирске сегодня днем будет -14 градусов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области температура сегодня, 24 декабря, ночью опустилась до -27,8 градуса. По данным «Западно-Сибирского УГМС», холоднее всего было в Маслянино и Искитиме.

Чуть теплее в темное время суток было в Ордынском. Там показатель опустился до -25 градусов. В Коченево было -22,9 градуса. В Огурцово, Кочках и Тогучине температура составила около -21 градуса.

Морозы затронули Искитимский и Маслянинский районы Источник: meteo-nso.ru











В городе сейчас, по данным сервиса «Яндекс.Погода», около -20 градусов.

В Новосибирске в январе возможны сильные морозы. Специальные сервисы составили прогнозы на месяц. Смотрите, к чему еще стоит готовиться.