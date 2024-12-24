НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-22°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-22°

ясная погода, без осадков

ощущается как -25

0 м/c,

штиль.

 769мм 82%
Подробнее
6 Пробки
USD 101,61
EUR 105,25
Урезают кредитки
Охота на подарки
Дорожают перелёты
Маршрут для каникул по сказкам
Элитная башня с коврами
Зима Почти -28 градусов: морозы пришли в Новосибирскую область — где холоднее всего

Почти -28 градусов: морозы пришли в Новосибирскую область — где холоднее всего

Даже в городе показатель опустился ниже -20 градусов

510
1 комментарий

В Новосибирске сегодня днем будет -14 градусов

Источник:

В Новосибирской области температура сегодня, 24 декабря, ночью опустилась до -27,8 градуса. По данным «Западно-Сибирского УГМС», холоднее всего было в Маслянино и Искитиме.

Чуть теплее в темное время суток было в Ордынском. Там показатель опустился до -25 градусов. В Коченево было -22,9 градуса. В Огурцово, Кочках и Тогучине температура составила около -21 градуса.

Морозы затронули Искитимский и Маслянинский районы

Источник:

В городе сейчас, по данным сервиса «Яндекс.Погода», около -20 градусов.

В Новосибирске в январе возможны сильные морозы. Специальные сервисы составили прогнозы на месяц. Смотрите, к чему еще стоит готовиться.

Ранее НГС изучил прогноз, который составили сервисы на новогодние праздники. Возможен мороз до -30 градусов.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Погода Погода в Новосибирске Погода в Новосибирской области Мороз Холод Температура Декабрь Зима
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
10 минут
Когда очень хочется похолоднее, чтоб написать про аномальный морос, но природа всё никак не даёт инфоповод. Вчера было тепло, -10, но сайт показывал -18.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
«Украла у меня 107 часов»: как корреспондент чуть не утонул в игре Baldur’s Gate 3
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
Нужно ли «обезжиривать» новогоднее меню? Развеиваем мифы об оливье и селедке под шубой
Анонимное мнение
Мнение
Очередная новогодняя солянка? Какими получились «Елки-11» с турецкой звездой и «уральским пельменем»
Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Мнение
«Я словно мигрант»: сибирячка больше месяца не могла попасть к онкологу — колонка
Валерия Городецкая
Корреспондент NGS42.RU
Рекомендуем
Знакомства

Светлана,63

Денис,21

Алексей Анатольевич,32

Адам,32

Софья ,25

Dmitriy,37

Начать знакомиться
Объявления

разнорабочие грузчики бригада

2 500 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление