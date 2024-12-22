На новосибирской набережной строят ледовый городок — смотрим, что уже готово

На одной из ледяных композиций изобразили портрет Александра Сергеевича Пушкина Источник: Маргарита Резникова / NGS.RU











На Михайловской набережной в Новосибирске строят ледовый городок. Его планируют открыть 29 декабря, но часть конструкций уже готова. Посмотрите на них на фото.

Ледовый городок откроется перед Новым годом Источник: Маргарита Резникова / NGS.RU











Тема ледового городка в этом году — творчество Александра Сергеевича Пушкина. На площадке организуют зимние активности: ледовые горки разной высоты, как односкатные, так и состоящие из двух параллельных спусков. Кроме этого на набережной поставят ледяной лабиринт, ледяные чаши для детей, тематические фотозоны и художественные композиции.

Обычно ледовый городок закрывают, когда он начинает таять Источник: Маргарита Резникова / NGS.RU











Цены для посетителей от 15 лет и старше — 600 рублей, для детей 4 до 14 лет — 500 рублей. Для многодетных семей (при предъявлении удостоверения) действует скидка: 550 и 450 рублей соответственно. Бесплатно смогут пройти дети до трех лет, инвалиды и участники боевых действий (при предъявлении документа).

В прошлом году цена для взрослых составляла 450 рублей, а для детей — 350 рублей.

Уже готовы ворота в ледяной городок Источник: Маргарита Резникова / NGS.RU











Ледовый городок будет работать до конца февраля с 11:00 до 22:00 ежедневно (кассы до 21:30).