НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-11°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-11°

пасмурно, без осадков

ощущается как -15

1 м/c,

вос.

 763мм 88%
Подробнее
3 Пробки
USD 102,34
EUR 106,54
Перестроят кондитерскую фабрику
Охота на подарки
Как нигериец полюбил Сибирь
Маршрут для каникул по сказкам
Обзор бань
Автохамы в Новосибриске
Зима На новосибирской набережной строят ледовый городок — смотрим, что уже готово

На новосибирской набережной строят ледовый городок — смотрим, что уже готово

Взрослому придется заплатить 600 рублей за вход

1 138
23 комментария

На одной из ледяных композиций изобразили портрет Александра Сергеевича Пушкина

Источник:

На Михайловской набережной в Новосибирске строят ледовый городок. Его планируют открыть 29 декабря, но часть конструкций уже готова. Посмотрите на них на фото.

Ледовый городок откроется перед Новым годом

Источник:

Тема ледового городка в этом году — творчество Александра Сергеевича Пушкина. На площадке организуют зимние активности: ледовые горки разной высоты, как односкатные, так и состоящие из двух параллельных спусков. Кроме этого на набережной поставят ледяной лабиринт, ледяные чаши для детей, тематические фотозоны и художественные композиции.

Обычно ледовый городок закрывают, когда он начинает таять

Источник:

Цены для посетителей от 15 лет и старше — 600 рублей, для детей 4 до 14 лет — 500 рублей. Для многодетных семей (при предъявлении удостоверения) действует скидка: 550 и 450 рублей соответственно. Бесплатно смогут пройти дети до трех лет, инвалиды и участники боевых действий (при предъявлении документа).

В прошлом году цена для взрослых составляла 450 рублей, а для детей — 350 рублей.

Уже готовы ворота в ледяной городок

Источник:

Ледовый городок будет работать до конца февраля с 11:00 до 22:00 ежедневно (кассы до 21:30).

Власти Новосибирска взяли в аренду ледовый городок на Михайловской набережной. Цена договора на аттракцион составляет 21 миллион рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Новый год Зима Михайловская набережная
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
23
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
45 минут
Наверное платно сделали, что бы в жёлтый цвет не окрашивали. Но опять же если платно, то это должно строится на коммерческой основе и никаких денег из бюджета, разве что за аренду можно деньги не брать за использование территории.
548762801
40 минут
Цена билетов неумолимо растёт. Почему? Лёд за валюту покупается?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Очередная новогодняя солянка? Какими получились «Елки-11» с турецкой звездой и «уральским пельменем»
Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Мнение
«Украла у меня 107 часов»: как корреспондент чуть не утонул в игре Baldur’s Gate 3
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
Нужно ли «обезжиривать» новогоднее меню? Развеиваем мифы об оливье и селедке под шубой
Анонимное мнение
Мнение
«Месяц жизни в Гоа обходится примерно в 60 тысяч рублей»: россиянка рассказала, как уехала на зимовку к морю
Анонимное мнение
Мнение
«Я словно мигрант»: сибирячка больше месяца не могла попасть к онкологу — колонка
Валерия Городецкая
Корреспондент NGS42.RU
Рекомендуем
Знакомства

valentina,54

Светлана,39

Егор,45

Максим,30

Ольга,39

Наташа,47

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление