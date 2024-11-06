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Город Новосибирский ледовый городок в 2024 году обойдется бюджету в 21 миллион рублей

Новосибирский ледовый городок в 2024 году обойдется бюджету в 21 миллион рублей

Открыть городок планируют в конце декабря

246
5 комментариев

Подготовка к строительству начнется уже на следующей неделе

Власти Новосибирска возьмут в аренду ледовый городок на Михайловской набережной. Цена договора на аттракцион составляет 21 миллион рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

— Муниципальное учреждение «Дирекция городских парков» заключило договор аренды аттракциона «Ледовый городок» с ООО «Лед-Шоу Парк». Срок действия договора — с 5 ноября 2024 года по 30 апреля 2025 года, — говорится в документе.

НГС связался с учредителем ООО «Лед-Шоу Парк», индивидуальным предпринимателем Сергеем Машаровым с просьбой прокомментировать ситуацию.

— Уже на следующей неделе начнем подготавливать территорию на набережной для строительства городка. Ледовый городок планируем открыть 29 декабря, он будет работать до конца февраля, — рассказал Машаров.

В прошлом году аренда ледового городка обошлась бюджету в 20 миллионов.

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Ледовый городок Михайловская набережная Новосибирск
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Комментарии
8
Гость
17 минут
Удобно. Строят за счет бюджета, а потом еще с посетителей плату берут…
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
2 минуты
Не надо. Новосибирцы не оценят. Лучше на эти деньги заасфальтировать несколько улиц на правом берегу города.
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