Новосибирский ледовый городок в 2024 году обойдется бюджету в 21 миллион рублей

Власти Новосибирска возьмут в аренду ледовый городок на Михайловской набережной. Цена договора на аттракцион составляет 21 миллион рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
— Муниципальное учреждение «Дирекция городских парков» заключило договор аренды аттракциона «Ледовый городок» с ООО «Лед-Шоу Парк». Срок действия договора — с 5 ноября 2024 года по 30 апреля 2025 года, — говорится в документе.
НГС связался с учредителем ООО «Лед-Шоу Парк», индивидуальным предпринимателем Сергеем Машаровым с просьбой прокомментировать ситуацию.
— Уже на следующей неделе начнем подготавливать территорию на набережной для строительства городка. Ледовый городок планируем открыть 29 декабря, он будет работать до конца февраля, — рассказал Машаров.
В прошлом году аренда ледового городка обошлась бюджету в 20 миллионов.