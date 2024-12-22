В горах Сочи столько снега, что курорты раньше обычного «распечатывают» склоны

20 декабря «Роза Хутор» открыла горнолыжный сезон 24/25 Источник: пресс-служба «Розы Хутор»











Обильные осадки в ночь на 18 декабря доставили немало хлопот коммунальщикам и тонны радости любителям и лыж, и сноубордов. В Красной Поляне снега, как в Сибири. Вдоль дорог сугробы почти в метр высотой. Белую массу собирают экскаваторами и вывозят за пределы поселка.

— Я работаю в кафе уже 10 лет. Я не помню, чтобы было столько снега. Это очень хороший знак для сезона. Ведь у нас как: будет снег — будут люди, — рассказывает Алексей Мирошко, работник одной из кофеен в поселке Эстосадок.

Курорты горного кластера один за другим открывают склоны, причем даже «вечерку», где катания обычно стартуют не раньше января. Дело в том, что эти склоны расположены на нижних отметках гор, и обычно все ждут, когда тут «устаканится» покрытие, чтобы не было камней, песка и т. д. Но обильные снегопады внесли коррективы. Подробности — у наших коллег из SOCHI1.RU.

Вдоль дорог сугробы с человеческий рост Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Вот тихушники! Курорты «Газпрома» открыли склоны

Как-то по-тихому «распечатал» склоны курорт «Газпром». Вернее, этой информацией пресс-служба делилась в своих новостных каналах, но даже матерые райдеры не ожидали, что вот так всё прям сразу.

19 декабря лыжникам и сноубордистам были доступны трассы «Лауры». Причем и «вечерка». А 20 декабря горнолыжников ждет «Альпика». Это тестовые заезды, поэтому цена на ски-пассы божеская. На «вечерку» — 1700 рублей (взрослый).

Вход на крыльцо явно откопали с трудом. Одинокий сноуборд. Снега много, туристов мало Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Людей на склонах еще очень мало. Работники прокатов удивляются, что кто-то пришел брать инвентарь: «А что, уже „вечерку“ катают?» Инструкторы на трассах еще не замучены туристами, полны сил, энергии и свежих, как снег, шуток.

Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Официальный старт горнолыжного сезона на курортах «Газпрома» запланирован на субботу, 21 декабря.

Склоны почти пустые Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Курорт «Красная Поляна» дал старт «вечерке»

20 декабря дает старт вечерним катаниям курорт «Красная Поляна». Дневные спуски здесь открыли еще 6 декабря, как всегда первыми.

Стоит отметить, что на этом курорте расположена одна из самых обширных в горном кластере вечерняя зона катания. Ее протяженность — 5 км. Райдерам доступны освещенные трассы на уровнях 1460–960 метров с 18:30 до 22:00.

В прошлом году старт «вечерке» дали после Нового года, 16 января. Но в этом году снега настолько много, что это сделали беспрецедентно рано.

Это снежные завалы в поселке Эстосадок. В горах снега еще больше Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











«Вечерка» очень нравится местным: ски-пассы стоят дешевле, есть где спрятать машину, ведь ночью не лютуют эвакуаторы. Кроме того, можно заехать-выехать из города без пробок.

«Роза Хутор» открывает горнолыжный сезон

20 декабря официально стартовал горнолыжный сезон 2024/25 на «Розе Хутор». День начался с торжественного спуска по трассам в ретро-стиле.

Если снег продержится до 1 января, то в горном кластере будет настоящая новогодняя атмосфера Источник: пресс-служба курорта «Роза Хутор»











Это самый популярный курорт у туристов, ведь тут сосредоточена самая большая зона катания в России — 105 километров трасс. В этом сезоне доступны 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, два сноупарка, учебные склоны и т. п.

Пока открыты для катания трассы на северном склоне хребта Аибга — с 1800 м, и до высоты 970 метров над уровнем моря (Цирк Роза Хутор, от пересадки канатных дорог «Сказка» — «Кабан»).

«Розу Хутор» любят продвинутые райдеры из-за протяженных склонов Источник: пресс-служба курорта «Роза Хутор»











Южный склон и остальные трассы («Горизонт», «Каскад», «Вираж» и др.) планируется запускать постепенно — согласно погодным условиям и по мере их подготовки. Трассы «Явор» и «Явор 2» станут доступными для гостей уже в ближайшие дни.

Вечернее катание откроется ближе к Новому году, ориентировочно 30 декабря.

В этом зимнем сезоне на курорте работают 9 пунктов проката. Снаряжение проходит ежедневную проверку и обслуживание, а ботинки и одежда — сушку и дезинфекцию. Продлится сезон на курорте «Роза Хутор» до 13 апреля.

Несколько советов для райдеров:

Цены на прокат инвентаря в поселке ниже, чем в прокатах горнолыжных курортов.

Цены в разных прокатах сильно отличаются. Есть смысл пройтись и поинтересоваться прайсом. На «вечерку» в одном месте за комплект просят 2000 рублей, в другом — 800 рублей. Прокат инвентаря на «вечерку» обычно дешевле дневного.

Паркинг везде дорогой, от 250 рублей за час. Но добираться всё же лучше в горный кластер на машине — это и быстрей, и удобней. Если есть возможность взять друзей и скинуться на парковку — хорошо.

У курорта «Роза Хутор» парковка бесплатная, но находится она на высоте 960 метров.

Автобусы в горный кластер ходят хорошо, но долго. Из Сочи в Красную Поляну — более 2-х часов. Электрички быстро, но дорого, 650 рублей с человека в один конец.