В горах Сочи столько снега, что курорты раньше обычного «распечатывают» склоны

Обильные осадки в ночь на 18 декабря доставили немало хлопот коммунальщикам и тонны радости любителям и лыж, и сноубордов. В Красной Поляне снега, как в Сибири. Вдоль дорог сугробы почти в метр высотой. Белую массу собирают экскаваторами и вывозят за пределы поселка.
— Я работаю в кафе уже 10 лет. Я не помню, чтобы было столько снега. Это очень хороший знак для сезона. Ведь у нас как: будет снег — будут люди, — рассказывает Алексей Мирошко, работник одной из кофеен в поселке Эстосадок.
Курорты горного кластера один за другим открывают склоны, причем даже «вечерку», где катания обычно стартуют не раньше января. Дело в том, что эти склоны расположены на нижних отметках гор, и обычно все ждут, когда тут «устаканится» покрытие, чтобы не было камней, песка и т. д. Но обильные снегопады внесли коррективы. Подробности — у наших коллег из SOCHI1.RU.
Вот тихушники! Курорты «Газпрома» открыли склоны
Как-то по-тихому «распечатал» склоны курорт «Газпром». Вернее, этой информацией пресс-служба делилась в своих новостных каналах, но даже матерые райдеры не ожидали, что вот так всё прям сразу.
19 декабря лыжникам и сноубордистам были доступны трассы «Лауры». Причем и «вечерка». А 20 декабря горнолыжников ждет «Альпика». Это тестовые заезды, поэтому цена на ски-пассы божеская. На «вечерку» — 1700 рублей (взрослый).
Людей на склонах еще очень мало. Работники прокатов удивляются, что кто-то пришел брать инвентарь: «А что, уже „вечерку“ катают?» Инструкторы на трассах еще не замучены туристами, полны сил, энергии и свежих, как снег, шуток.
Официальный старт горнолыжного сезона на курортах «Газпрома» запланирован на субботу, 21 декабря.
Курорт «Красная Поляна» дал старт «вечерке»
20 декабря дает старт вечерним катаниям курорт «Красная Поляна». Дневные спуски здесь открыли еще 6 декабря, как всегда первыми.
Стоит отметить, что на этом курорте расположена одна из самых обширных в горном кластере вечерняя зона катания. Ее протяженность — 5 км. Райдерам доступны освещенные трассы на уровнях 1460–960 метров с 18:30 до 22:00.
В прошлом году старт «вечерке» дали после Нового года, 16 января. Но в этом году снега настолько много, что это сделали беспрецедентно рано.
«Вечерка» очень нравится местным: ски-пассы стоят дешевле, есть где спрятать машину, ведь ночью не лютуют эвакуаторы. Кроме того, можно заехать-выехать из города без пробок.
«Роза Хутор» открывает горнолыжный сезон
20 декабря официально стартовал горнолыжный сезон 2024/25 на «Розе Хутор». День начался с торжественного спуска по трассам в ретро-стиле.
Это самый популярный курорт у туристов, ведь тут сосредоточена самая большая зона катания в России — 105 километров трасс. В этом сезоне доступны 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, два сноупарка, учебные склоны и т. п.
Пока открыты для катания трассы на северном склоне хребта Аибга — с 1800 м, и до высоты 970 метров над уровнем моря (Цирк Роза Хутор, от пересадки канатных дорог «Сказка» — «Кабан»).
Южный склон и остальные трассы («Горизонт», «Каскад», «Вираж» и др.) планируется запускать постепенно — согласно погодным условиям и по мере их подготовки. Трассы «Явор» и «Явор 2» станут доступными для гостей уже в ближайшие дни.
Вечернее катание откроется ближе к Новому году, ориентировочно 30 декабря.
В этом зимнем сезоне на курорте работают 9 пунктов проката. Снаряжение проходит ежедневную проверку и обслуживание, а ботинки и одежда — сушку и дезинфекцию. Продлится сезон на курорте «Роза Хутор» до 13 апреля.
Несколько советов для райдеров:
Цены на прокат инвентаря в поселке ниже, чем в прокатах горнолыжных курортов.
Цены в разных прокатах сильно отличаются. Есть смысл пройтись и поинтересоваться прайсом. На «вечерку» в одном месте за комплект просят 2000 рублей, в другом — 800 рублей. Прокат инвентаря на «вечерку» обычно дешевле дневного.
Паркинг везде дорогой, от 250 рублей за час. Но добираться всё же лучше в горный кластер на машине — это и быстрей, и удобней. Если есть возможность взять друзей и скинуться на парковку — хорошо.
У курорта «Роза Хутор» парковка бесплатная, но находится она на высоте 960 метров.
Автобусы в горный кластер ходят хорошо, но долго. Из Сочи в Красную Поляну — более 2-х часов. Электрички быстро, но дорого, 650 рублей с человека в один конец.
В среднем дневное катание с покупкой ски-пассов и арендой инвентаря будет стоить не меньше 5000 рублей со взрослого человека даже при жесткой экономии. Умеете дешевле? Расскажите — как.