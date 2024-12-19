99 рублей за «дерево»: как выбрать искусственную елку и сколько она стоит — изучаем новосибирские магазины

Выбор искусственных елей сейчас огромен Источник: Анна Богданова / NGS.RU











Брать или не брать — вот вопрос, который каждый год волнует тех, у кого нет елки. Второй вопрос — на живой или искусственной остановить свой выбор. Живое дерево — это всегда аромат, настраивающий на праздничную атмосферу. К тому же, для любителей новогодней суеты это часть процесса: найти нужный базар, на вид и на ощупь выбрать свою красавицу, каким-то образом привезти ее домой, хранить на балконе, а затем установить в подставку. Но эти иголки по всей квартире… Возможно, не так романтично, но чуть проще все будет с елкой искусственной: придется заморочиться один раз, а потом каждый год просто доставать ее из коробки. Где купить искусственную елку, сколько они стоят и как их выбрать — в обзоре НГС.

Дешево и просто

Нам удалось найти вариант даже за 99 рублей Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Новогоднее дерево можно купить в любом большом гипермаркете, причем сделать выбор можно даже с учетом типа хвойного дерева: найдется и сосна, и пихта и обычная ель. Вариантов декора тоже масса: со снегом, шишками, имитацией молодых побегов на кончиках веток, светящимися иголками. Основные материалы, из которых делают искусственные елки, — ПВХ, леска и пластик. Их, как правило, сочетают, чтобы сделать изделие красивым и относительно экономичным.

На маркетплейсах и сайтах объявлений можно найти сотни и даже тысячи вариантов новогодних деревьев и его аналогов. Елки-статуэтки, кашпо на стену, елки-гирлянды и даже надувные елки. По словам продавцов, самые популярные — недорогие, размером от 100 до 150 сантиметров. Простые и практичные, они похожи скорее на сосны. Иголки у таких искусственных деревьев длинные, жесткие и колючие. Часто они как бы припорошены искусственным снежком. Большой минус в том, что порой такие деревья могут выглядеть неестественно. Если это не смущает и нет ассоциаций с похоронными венками, можно покупать смело.

Тем более, что такой вариант будет бюджетным. Например, маленькую елочку такого типа удалось найти в каталоге магазина Fix Price всего за 99 рублей. Правда, выглядит она, мягко говоря, странно: слишком неустойчивая и тонкая. Но, возможно, отлично подойдет для тех, кто экономит пространство или желает приобрести праздничный атрибут в съемное жилье.

— Ель искусственная на устойчивом основании — это отличный выбор для украшения дома или офиса к Новому году. Проста в сборке и установке. Высота: 120 сантиметров. Состав: ПВХ, сталь, полиэстер, полипропилен, — указано в карточке товара.

Есть вариант чуть дороже — елочка высотой 120 сантиметров за 349 рублей.

Такую елочку в упаковке можно купить на Avito Источник: Avito Искуственное дерево стоит 200 рублей Источник: Avito

На Avito за 200 рублей удалось найти новые мини-елочки высотой всего 23 сантиметра.

— Новая в упаковке елочка. Нужно будет самостоятельно расправить веточки и верх (каркас проволочный), — указано в объявлении.

Мягкие и пушистые

Елок из ПВХ огромное множество. Цены разные Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Самые распространенные елки — с хвоей из ПВХ, как объясняют продавцы. У таких деревьев мягкие иголки, которыми невозможно пораниться. Нередко их подкрашивают белой краской, у некоторых елок ветки гнутся — так их можно расправить, если помялись. Правда, в случае, если качество веточек хромает, они могут не возвращаться к правильной форме или даже отламываться. Кроме того, чем дешевле елка из ПВХ, тем выше шанс, что веточки быстро осыпятся.

Такое дерево за 999 рублей можно купить в супермаркете Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Цены зависят от качества и размера. Необязательно при этом идти в популярные магазины — иногда бывает дешевле на каких-нибудь новогодних ярмарках на просторах торговых центров, а также на сайтах объявлений и на маркетплейсах.

В RichFamily елки с хвоей из ПВХ стоят от 2500 до 10,9 тысяч рублей. В «Галамарте» за 999 рублей можно купить елку высотой 180 сантиметров. Одна из постоянных покупательниц магазина заметила, что пусть она и не эталон красоты, но прослужит долго.

— Купили ее в конце 2020 года, сейчас уже 2024 подходит к концу — до сих пор стоит и собирается нормально. Кот ее грызет внизу, но в целом все в порядке — ветки все на месте, сыпется в меру, — рассказала она.

К слову, если вам понравилась елка со «снегом», нужно быть готовыми к тому, что придется часто подметать пол — это напыление легко осыпается даже у дорогих елок.

Варианты поинтереснее

Дороже стоят елки, при изготовлении которых использовали разные материалы: внешние ветки — из твердой резины, а внутри для густоты — те самые веточки из ПВХ. Если не приглядываться, выглядит так, будто все ветки — из резины или пластмассы. Такая ель смешанного типа высотой 1,8 метра в Hoff, например, стоит 5999 рублей.

Смешанные елки — баланс бюджета и качества Источник: Анна Богданова / NGS.RU











Литые елки — самые дорогие. Ветки отливают из плотной резины, и их форма максимально естественная, такие деревья трудно отличить от настоящих. Цены на елки из таких материалов зависят от формы, качества и высоты изделия.

Большой выбор смешанных и литых елей оказался в RichFamily. Цена полностью литой елки хорошего качества, как правило, от 18 тысяч.

Нюансы

При выборе елки нужно также обращать внимание и на тип сборки веток. У елей эконом-класса ветки и ствол — единое целое. Основания веток в таком случае сделаны из многослойной проволоки, которая отгибается от ствола при установке дерева, а при укладке в укромный уголок до следующего года они так же складываются, прижимаясь к стволу. Это самый простой и быстрый способ собрать елку.

Кто-то до сих пор берет натуральные елки на елочных базарах Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Следующий тип сборки — когда ветки находятся отдельно от ствола и прикрепляются на крючки, каждая ветка вставляется в пазы на каждый ярус. Здесь придется повозиться, так как нужно четко следовать схеме, где каждый ярус пронумерован.

Третий вариант — ветки на шарнирах, когда один круг веток ставится внутрь ствола, а после установки ветки распадаются, как букет цветов в широкой вазе. Производители называют этот способ самым удобным. Кстати, цена на искусственные елки не сильно зависит от типа крепления веток.

Также при выборе елки нужно обратить внимание на подставку. Самые надежные –крестообразные подставки, а менее надежные — круглые.