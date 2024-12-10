До -3 градусов: в Новосибирске спрогнозировали потепление на выходных

В Новосибирске прогнозируют повышение температуры до -3 градусов на выходных 14 и 15 декабря.
Об этом рассказал Сергей Куценко, начальник департамента по ЧС мэрии на аппаратном совещании 9 декабря:
— В городе на начало недели — понижение температуры, сегодня ночью до -22 градусов. Преимущественно без осадков.
Во второй половине недели ожидается повышение температуры и слабые снегопады. На выходных ночные температуры составят -6…-9 градусов, дневные от -3 до -5 градусов.
Сохраняются риски пожаров и дорожно-транспортных происшествий.
Накануне, ночью 9 декабря, в Новосибирской области температура упала до -29 градусов. Холоднее всего было в Кыштовке и Северном. Синоптики объяснили, что скоро антициклон покинет регион.