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Зима До -3 градусов: в Новосибирске спрогнозировали потепление на выходных

До -3 градусов: в Новосибирске спрогнозировали потепление на выходных

Сильных снегопадов не ожидается

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12 комментариев

В конце недели из Новосибирска уйдет антициклон

Источник:

В Новосибирске прогнозируют повышение температуры до -3 градусов на выходных 14 и 15 декабря.

Об этом рассказал Сергей Куценко, начальник департамента по ЧС мэрии на аппаратном совещании 9 декабря:

— В городе на начало недели — понижение температуры, сегодня ночью до -22 градусов. Преимущественно без осадков.

Во второй половине недели ожидается повышение температуры и слабые снегопады. На выходных ночные температуры составят -6…-9 градусов, дневные от -3 до -5 градусов.

Сохраняются риски пожаров и дорожно-транспортных происшествий.

Накануне, ночью 9 декабря, в Новосибирской области температура упала до -29 градусов. Холоднее всего было в Кыштовке и Северном. Синоптики объяснили, что скоро антициклон покинет регион.

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Комментарии
12
урлулуу
45 минут
-3 вобще жара. Все относительно. В сентябре после лета и в + 12 холодно. А в апреле после зимы +2 это прям уже лето.
Zemb
37 минут
с бионордом ничего "не страшно"
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