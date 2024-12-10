«Антициклон отходит»: в Новосибирске морозы вновь сменятся теплом — когда это произойдет

Морозы, пришедшие в Новосибирск, задержатся ненадолго. Об этом редакции НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.
— К нам идет тепло с усилением ветра — антициклон отходит. Будет приходить тепло из Северной Атлантики, — объяснила синоптик.
По словам Натальи Кичановой, после двух морозных дней — понедельника и вторника, в Новосибирске до конца недели будет сохраняться тёплая погода. 16 и 17 декабря в городе вновь ожидается кратковременное похолодание, а с 18 числа вновь придет потепление.
Ранее НГС писал о том, что Новосибирскую область накрыл аномальный мороз.