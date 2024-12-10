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Зима «Антициклон отходит»: в Новосибирске морозы вновь сменятся теплом — когда это произойдет

«Антициклон отходит»: в Новосибирске морозы вновь сменятся теплом — когда это произойдет

В город придет теплый воздух из Северной Атлантики

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Потепление в Новосибирске начнется уже со среды

Источник:

Морозы, пришедшие в Новосибирск, задержатся ненадолго. Об этом редакции НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

— К нам идет тепло с усилением ветра — антициклон отходит. Будет приходить тепло из Северной Атлантики, — объяснила синоптик.

По словам Натальи Кичановой, после двух морозных дней — понедельника и вторника, в Новосибирске до конца недели будет сохраняться тёплая погода. 16 и 17 декабря в городе вновь ожидается кратковременное похолодание, а с 18 числа вновь придет потепление.

Ранее НГС писал о том, что Новосибирскую область накрыл аномальный мороз.

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А я Мальчик-бананан! Ту-ту-ту, ту-ту-ту...
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