«На 8 градусов ниже нормы»: Новосибирскую область накрыл аномальный мороз — когда отступят холода

Во второй половине недели температура вернется к норме Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Морозы в Новосибирской области и в других регионах западной Сибири ожидаются в начале этой недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд агентству ТАСС.

— В первые два-три дня этой недели холодная погода в результате действия восточно-сибирского антициклона будет наблюдаться в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях. Там морозы ночью, двузначные отрицательные температуры -25… -30 градусов, — объяснил Роман Вильфанд.

Дневные температуры ожидаются на уровне -15… -20 градусов, то есть на 8 градусов ниже климатической нормы. К концу недели температура поднимется на 7–10 градусов, тогда она будет на уровне нормы и на 2 градуса выше.

— Эти аномалии, когда на севере России зимой теплее, чем на юге Сибири, — редкость большая, — отметил Роман Вильфанд.