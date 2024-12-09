«На 8 градусов ниже нормы»: Новосибирскую область накрыл аномальный мороз — когда отступят холода

Морозы в Новосибирской области и в других регионах западной Сибири ожидаются в начале этой недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд агентству ТАСС.
— В первые два-три дня этой недели холодная погода в результате действия восточно-сибирского антициклона будет наблюдаться в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях. Там морозы ночью, двузначные отрицательные температуры -25… -30 градусов, — объяснил Роман Вильфанд.
Дневные температуры ожидаются на уровне -15… -20 градусов, то есть на 8 градусов ниже климатической нормы. К концу недели температура поднимется на 7–10 градусов, тогда она будет на уровне нормы и на 2 градуса выше.
— Эти аномалии, когда на севере России зимой теплее, чем на юге Сибири, — редкость большая, — отметил Роман Вильфанд.
Ночью 9 декабря в Новосибирской области температура опускалась почти до -29 градусов. Такую температуру зафиксировали в Кыштовке.