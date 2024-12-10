Связь с космосом: под Новосибирском заметили интересное явление — оно бывает в морозы

В поселке Красный Яр в Новосибирском районе вчера, 9 декабря, жители заметили световые столбы. Фотографии опубликовали в группе «АСТ-54» во «Вконтакте».
Как видно по кадрам, издалека над поселком можно было увидеть сразу десятки столбов. Такое явление появляется в морозы, объяснял специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.
— «Световые столбы» возникают в период морозов. Явление связано с образованием взвеси ледяных кристалликов определенной формы, преломляющих свет от наземных ярких источников. При этом образуются вертикально направленные лучи, которые и получили название «столбов», — рассказал Олег Кашин.
Полосы в небе появляются от искусственных и естественных источников света. Например, в период, когда Солнце находится невысоко над горизонтом, свет от него может выглядеть также, как от фонарей.
Вчера в Красном Яре, по данным Яндекс.Погоды, ночные температуры опустились до -22 градусов.
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