Связь с космосом: под Новосибирском заметили интересное явление — оно бывает в морозы

Световые столбы появились ночью Источник: АСТ-54 / vk.com











В поселке Красный Яр в Новосибирском районе вчера, 9 декабря, жители заметили световые столбы. Фотографии опубликовали в группе «АСТ-54» во «Вконтакте».

Как видно по кадрам, издалека над поселком можно было увидеть сразу десятки столбов. Такое явление появляется в морозы, объяснял специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.

— «Световые столбы» возникают в период морозов. Явление связано с образованием взвеси ледяных кристалликов определенной формы, преломляющих свет от наземных ярких источников. При этом образуются вертикально направленные лучи, которые и получили название «столбов», — рассказал Олег Кашин.

Полосы в небе появляются от искусственных и естественных источников света. Например, в период, когда Солнце находится невысоко над горизонтом, свет от него может выглядеть также, как от фонарей.

Вчера в Красном Яре, по данным Яндекс.Погоды, ночные температуры опустились до -22 градусов.