«Съемка в световом аду»: две ярких туманности снял новосибирский астрофотограф — чарующие кадры

На фото также попало скопление звезд Melotte 15 Источник: Алексей Поляков











Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял скопление звезд Melotte 15 и туманности «Конская голова» и «Крабовидная». Как рассказал сибиряк, кадры он сделал во дворе собственного дома.

Туманность Голова лошади внешне действительно похожа на животное Источник: Алексей Поляков











— Вчера давали немного неба, никуда не поехал, так как был ветер и длительными экспозициями снимать невозможно. Опять съемка в световом аду. Результат ожидаемо не самый лучший, но не пропадать же добру, — рассказал на своей странице Алексей Поляков.

В комментариях к публикации астрофотограф поделился, что хотел бы снять анимацию Крабовидной туманности Источник: Алексей Поляков











Редакции НГС астрофотограф объяснил, что в октябре и ноябре небо редко бывает чистым, что мешает съемкам. Ясная погода, как правило, приходит в сильные морозы.

— Вчера я снимал во дворе, но обычно же выезжаешь куда-то же за город, чтобы нормально всё было. То есть вчерашняя съемка, это было так, баловство больше. Обычно минимум 60 километров от города, а то и 100 километров. И в сугробе снимаешь, — поделился новосибирец.

Он отметил, что вместе с чистым небом морозы несут и свои риски, как для техники, которая не рассчитана на съемки в сильные минусовые температуры, так и для фотографа, который находится далеко от города и без связи.