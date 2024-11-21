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Наука «Съемка в световом аду»: две ярких туманности снял новосибирский астрофотограф — чарующие кадры

«Съемка в световом аду»: две ярких туманности снял новосибирский астрофотограф — чарующие кадры

Фото он сделал во дворе своего дома

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5 комментариев

На фото также попало скопление звезд Melotte 15

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял скопление звезд Melotte 15 и туманности «Конская голова» и «Крабовидная». Как рассказал сибиряк, кадры он сделал во дворе собственного дома.

Туманность Голова лошади внешне действительно похожа на животное

— Вчера давали немного неба, никуда не поехал, так как был ветер и длительными экспозициями снимать невозможно. Опять съемка в световом аду. Результат ожидаемо не самый лучший, но не пропадать же добру, — рассказал на своей странице Алексей Поляков.

В комментариях к публикации астрофотограф поделился, что хотел бы снять анимацию Крабовидной туманности

Редакции НГС астрофотограф объяснил, что в октябре и ноябре небо редко бывает чистым, что мешает съемкам. Ясная погода, как правило, приходит в сильные морозы.

— Вчера я снимал во дворе, но обычно же выезжаешь куда-то же за город, чтобы нормально всё было. То есть вчерашняя съемка, это было так, баловство больше. Обычно минимум 60 километров от города, а то и 100 километров. И в сугробе снимаешь, — поделился новосибирец.

Он отметил, что вместе с чистым небом морозы несут и свои риски, как для техники, которая не рассчитана на съемки в сильные минусовые температуры, так и для фотографа, который находится далеко от города и без связи.

Ранее Алексей Поляков снял туманность «Пузырь».

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Комментарии
5
Гость
41 минута
красивые кадры, но ездить по ночам к черту на рога... надо быть очень увлеченным чтобы это делать
Гость
36 минут
" Вчера давали немного неба" Вчера в городе небо было какого -то бледно - голубого, нездорового цвета.
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