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Наука Место, где рождаются звезды: необычную туманность снял новосибирский астрофотограф — внеземные кадры

Место, где рождаются звезды: необычную туманность снял новосибирский астрофотограф — внеземные кадры

Туманность открыли в 1787 году

484
4 комментария

На создание кадра ушло 2 часа

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял туманность «Пузырь», которая находится в созвездии Кассиопея. Как рассказал сибиряк, кадры он делал во дворе своего дома в Дзержинском районе.

— На съемку туманности «Пузырь» ушло 2 часа, но, учитывая засветку, результат равен часу съемки за городом, — отметил Алексей.

Свое название она получила из-за шарообразной формы

Как рассказал сибиряк, до конца года он также планирует снять туманности «Голова дельфина» и «Шлем Тора». Однако Алексей отметил, что съемки будут зависеть от погоды.

По данным сайте V-kosmose, эта туманность была открыта в 1787 году Уильямом Гершелем. Свое название она получила благодаря форме, напоминающей огромный пузырь. Туманность «Пузырь» — это область, где новые звезды зарождаются и блистают с невероятным свечением. Молодые звезды внутри туманности испускают интенсивное ультрафиолетовое излучение, которое заставляет окружающие газы светиться.

Ранее астрофотограф Алексей Поляков снял на видео полярное сияние. Посмотрите на его завораживающие кадры.

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Комментарии
4
Гость
1 час
Опять проделки байдена в космосе ???
Гость
22 минуты
Где Танюша? Спит наверно моя хорошая. Тогда прокомментирую за неё: Хорошие снимки. Удачи фотографу
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