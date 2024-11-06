Место, где рождаются звезды: необычную туманность снял новосибирский астрофотограф — внеземные кадры

На создание кадра ушло 2 часа Источник: Алексей Поляков











Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял туманность «Пузырь», которая находится в созвездии Кассиопея. Как рассказал сибиряк, кадры он делал во дворе своего дома в Дзержинском районе.

— На съемку туманности «Пузырь» ушло 2 часа, но, учитывая засветку, результат равен часу съемки за городом, — отметил Алексей.

Свое название она получила из-за шарообразной формы Источник: Алексей Поляков











Как рассказал сибиряк, до конца года он также планирует снять туманности «Голова дельфина» и «Шлем Тора». Однако Алексей отметил, что съемки будут зависеть от погоды.

По данным сайте V-kosmose, эта туманность была открыта в 1787 году Уильямом Гершелем. Свое название она получила благодаря форме, напоминающей огромный пузырь. Туманность «Пузырь» — это область, где новые звезды зарождаются и блистают с невероятным свечением. Молодые звезды внутри туманности испускают интенсивное ультрафиолетовое излучение, которое заставляет окружающие газы светиться.