Новосибирец изящно украсил старенькую «Ладу» к Новому году — видео праздничного дрифта с елкой на крыше

Автомобиль действительно украшен очень празднично и изящно Источник: читатель НГС











Житель Новосибирска решил украсить свою машину к Новому году — установил ёлку на крышу и натянул гирлянды. Видеозапись с новогодним настроением в редакцию прислал читатель НГС.

По словам новосибирца, действие видео происходит на левом берегу — в микрорайоне Чистая Слобода.

Источник: читатель НГС

Автомобиль действительно выглядит очень празднично: он зелёного цвета, его украшают изображения ёлок и Гринча — героя рождественского фильма. На крыше машины установлена наряженная ель и подарочная коробка с бантиком. Кроме того, авто обернуто гирляндами.

Как удалось выяснить НГС, автомобиль марки Lada 2104 был выпущен в 2006 году, он принадлежит 61-летнему Владимиру Е. На звонки мужчина не ответил.