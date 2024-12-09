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Зима Новый год в Новосибирске Новосибирец изящно украсил старенькую «Ладу» к Новому году — видео праздничного дрифта с елкой на крыше

Новосибирец изящно украсил старенькую «Ладу» к Новому году — видео праздничного дрифта с елкой на крыше

Машину также украсили изображением Гринча — персонажа из рождественского фильма

3 721
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Автомобиль действительно украшен очень празднично и изящно

Источник:

Житель Новосибирска решил украсить свою машину к Новому году — установил ёлку на крышу и натянул гирлянды. Видеозапись с новогодним настроением в редакцию прислал читатель НГС.

По словам новосибирца, действие видео происходит на левом берегу — в микрорайоне Чистая Слобода.

Источник:

Автомобиль действительно выглядит очень празднично: он зелёного цвета, его украшают изображения ёлок и Гринча — героя рождественского фильма. На крыше машины установлена наряженная ель и подарочная коробка с бантиком. Кроме того, авто обернуто гирляндами.

Как удалось выяснить НГС, автомобиль марки Lada 2104 был выпущен в 2006 году, он принадлежит 61-летнему Владимиру Е. На звонки мужчина не ответил.

НГС просит водителя этого автомобиля или тех, кто его знает, выйти на связь

Звоните8-923-157-00-00
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Ранее НГС писал о том, что Новосибирск полностью украсили к Новому году.

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Комментарии
45
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
1 час
Ляпота-то какая. Красотаааа😁
233143581
46 минут
Они спокойно вообще ездить нормально умеют, или нет? Обязательно вот так ёрзать во все стороны по дороге? Ка же я ненавижу всё это, все эти выкрутасы, с Западным душком :-(
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