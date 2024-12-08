Тысячи огней: Новосибирск полностью украсили к Новому году — сверкающий фоторепортаж

Горожане толпами выходят на прогулки
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Александр Ощепков / NGS.RU
Новосибирск полностью подготовился к празднованию Нового года. Неделю назад начали работать
главные праздничные локации. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по центру и сфотографировал светящийся в темноте город.
Пешеходная часть улицы Ленина — одна из главных новогодних площадок города
Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU
Горожане с удовольствием рассматривают сверкающие деревья и световой потолок
Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU
Около НОВАТа каждый вечер включается главная городская елка
Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU
Предлагаем рассмотреть украшения более детально
Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU
Рядом с елкой находится множество мест для фото, например, эта скамейка-месяц
Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU
Деревья рядом с НОВАТом украшают гигантские светящиеся снежинки
Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU
Новосибирцы с большим удовольствием приходят в Театральный сквер для прогулок и фото
Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU
Красный проспект также весь сияет
Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU
В Первомайском сквере можно полюбоваться большим светящимся фонтаном
Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU
Также здесь можно пройти по сверкающему коридору
Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU
Или прогуляться по алее золотых деревьев
Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU
Ранее корреспондент НГС сделала
обзор елочных игрушек, которые продаются в новосибирских магазинах. Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU