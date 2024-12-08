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Зима Новый год в Новосибирске Тысячи огней: Новосибирск полностью украсили к Новому году — сверкающий фоторепортаж

Тысячи огней: Новосибирск полностью украсили к Новому году — сверкающий фоторепортаж

Весь город светится от гирлянд

2 385
36 комментариев

Горожане толпами выходят на прогулки

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Новосибирск полностью подготовился к празднованию Нового года. Неделю назад начали работать главные праздничные локации. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по центру и сфотографировал светящийся в темноте город.

Пешеходная часть улицы Ленина — одна из главных новогодних площадок города

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Горожане с удовольствием рассматривают сверкающие деревья и световой потолок

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Около НОВАТа каждый вечер включается главная городская елка

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Предлагаем рассмотреть украшения более детально

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Рядом с елкой находится множество мест для фото, например, эта скамейка-месяц

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Деревья рядом с НОВАТом украшают гигантские светящиеся снежинки

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Новосибирцы с большим удовольствием приходят в Театральный сквер для прогулок и фото

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Красный проспект также весь сияет

Источник:

В Первомайском сквере можно полюбоваться большим светящимся фонтаном

Источник:

Также здесь можно пройти по сверкающему коридору

Источник:

Или прогуляться по алее золотых деревьев

Источник:

Ранее корреспондент НГС сделала обзор елочных игрушек, которые продаются в новосибирских магазинах.

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Комментарии
38
Алёна Свистоплясова
55 минут
А «чешуйки» на оперный когда вернут?
Дормидонт Евлампивич
53 минуты
"Новосибирск полностью украсили к Новому году." Я понял, что весь Новосибидрск ограничен площадью Ленина.
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