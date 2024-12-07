До -22 градусов: выходные в Новосибирске завершатся резким похолоданием — прогноз погодных сервисов

Днем 8 декабря ожидается -14 градусов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Первая неделя декабря в Новосибирске выдалась теплой и снежной. Однако на текущих выходных придет резкое похолодание до -22 градусов. Такой прогноз обещают погодные сервисы.

В понедельник, 9 декабря, снегопады закончатся Источник: «Яндекс.Погода»











По данным «Яндекс.Погоды», в ночь с 7 на 8 декабря температура опустится всего до -7… -9 градусов. При этом в воскресенье, 8 декабря, станет уже значительно холоднее. Днем столбики термометров покажут -13 градусов, а ночью — -15… -18 градусов.

Похолодание будет резким и сильным Источник: Gismeteo











Согласно сервису Gismeteo, ночью на 8 декабря похолодает только до -8 градусов. При этом днем температура опустится до -14 градусов, а к ночи на понедельник, 9 декабря, — до -20… -22 градусов.

Этот сервис предлагает наиболее мягкий прогноз погоды на ближайшие дни Источник: Rusmeteo.net











Сайт Rusmeteo.net публикует похожий прогноз. Так, ночью с 7 на 8 декабря ожидается -8 градусов. Днем в воскресенье температура воздуха составит -7 градусов, но к вечеру уже похолодает до -18 градусов.