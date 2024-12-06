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Зима До -26 градусов: когда в Новосибирской области прогнозируют сильный мороз

До -26 градусов: когда в Новосибирской области прогнозируют сильный мороз

К середине следующей недели опять потеплеет

2 005
3 комментария

Сильные морозы придут в понедельник

Источник:

В Новосибирской области ночью 9 декабря возможно понижение температуры до -26 градусов. Об этом НГС рассказала ведущий синоптик «Западно-Сибирского УГМС» Марина Виноградова.

— 8 декабря мы ждем прохождение холодного атмосферного фронта через территорию всей области. Сейчас этот фронт находится над меридианом Омска и будет смещаться на восток. 9-го числа будет усиление морозов, осадки прекратятся, прогнозируется дальнейший рост атмосферного давления и ослабление скорости ветра, — отметила ведущий синоптик.

В субботу, 7 декабря, ночная температура в регионе может опуститься до -9… -14 градусов. Днем она поднимется до -5… -10 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью в отдельных районах, а днем по всей области пройдет небольшой снег. Ночью и утром местами изморозь, а на дорогах — гололедица. Ветер юго-западный, 3–8 метров в секунду, а местами порывы до 13 м/с.

В воскресенье, 8 декабря, ночью в Новосибирской области ожидается похолодание до -10… -15, а при прояснениях — до -22. Днем -10… -15 местами до -20 градусов. В отдельных районах небольшой снег, по западу будет преимущественно без осадков. Скорость ветра не изменится, но направление поменяется на северо-западное.

В понедельник ночная температура по области составит -21… -26 градусов, днем -15… -20 градусов. В течение суток будет преимущественно без осадков. Скорость северного ветра составит 2–7 метров в секунду.

В Новосибирске 7 декабря ночью будет -9… -11 градусов, а днем на фоне небольшого снегопада -6… -8 градусов. 8 декабря тоже ожидается небольшой снег, ночью -10… -12 градусов, в течение дня похолодает до -16… -18 градусов. 9 декабря в городе без осадков, ночью -22… -24 градусов, днем -18… -20 градусов.

— К середине недели ожидаем снова поворот на западный процесс. То есть снова откроется Атлантика и принесет нам более влажный и более теплый воздух, — добавила Марина Виноградова.

НГС изучил прогнозы сервисов на три месяца зимы, читайте в материале, какая погода ждет новосибирцев.

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Новосибирская область Новосибирск Погода Западно-Сибирское УГМС Морозы
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Комментарии
3
Гость
23 минуты
а при чем тут 8 января ???
Гость
15 минут
Надпись на кассе во вкусно и точка Купи второй пирожок и получи рожок в пирожок. Подарок.
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