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Зима «Яркие полосы в небе»: ночью Новосибирск накрыло явление, похожее на северное сияние — фото

«Яркие полосы в небе»: ночью Новосибирск накрыло явление, похожее на северное сияние — фото

«Световые столбы» появились на небе 1 декабря

1 687
11 комментариев

телеграм-канал «Новосибирск с огоньком»

Источник:

Ночью с 30 ноября на 1 декабря, горожане наблюдали явление, похожее на северное сияние. Фотографии с разноцветными полосами опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

Специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин объяснял, что подобные столбы в небе возникают в период морозов. Сегодня ночью температура опустилась до -9… -11 градусов. Свое название явление получило из-за вертикально направленных лучей.

— Явление связано с образованием взвеси ледяных кристалликов определенной формы, преломляющих свет от наземных ярких источников, — объяснял Олег Кашин.

Полосы в небе появляются от искусственных и естественных источников света. Например, в период, когда Солнце находится невысоко над горизонтом, свет от него может выглядеть также, как от фонарей.

— Вышел утром на работу, увидел в небе желтые и голубые яркие полосы, как северное сияние, — рассказал читатель НГС Михаил.

«Столбы» появились из-за фонарей

Источник:

Сотрудница учебно-научного центра «Планетарий» СГУГиТ Виктория Дамм также отмечала, что «световые столбы» возникают при перепаде температур. В воздухе образуются кристаллики льда после потепления и резкого похолодания, потом в этих кристалликах отражается городское освещение.

В октябре над Новосибирском взошла огромная Луна. Суперлуние — это явление, которое происходит при совпадении максимального сближения Луны и Земли с полнолунием.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Комментарии
12
user_unknown
19 минут
Для Новосибирска самое удивительное явление - чистый свежий воздух
Картавый
37 минут
Каждую зиму одно и то же, особенно в сильные морозы. Вот так новость для Сибири
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