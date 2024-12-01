«Яркие полосы в небе»: ночью Новосибирск накрыло явление, похожее на северное сияние — фото

телеграм-канал «Новосибирск с огоньком» Источник: Столбы поднимаются высоко в небо











Ночью с 30 ноября на 1 декабря, горожане наблюдали явление, похожее на северное сияние. Фотографии с разноцветными полосами опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

Специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин объяснял, что подобные столбы в небе возникают в период морозов. Сегодня ночью температура опустилась до -9… -11 градусов. Свое название явление получило из-за вертикально направленных лучей.

— Явление связано с образованием взвеси ледяных кристалликов определенной формы, преломляющих свет от наземных ярких источников, — объяснял Олег Кашин.

Полосы в небе появляются от искусственных и естественных источников света. Например, в период, когда Солнце находится невысоко над горизонтом, свет от него может выглядеть также, как от фонарей.

— Вышел утром на работу, увидел в небе желтые и голубые яркие полосы, как северное сияние, — рассказал читатель НГС Михаил.

«Столбы» появились из-за фонарей Источник: телеграм-канал «Новосибирск с огоньком»











Сотрудница учебно-научного центра «Планетарий» СГУГиТ Виктория Дамм также отмечала, что «световые столбы» возникают при перепаде температур. В воздухе образуются кристаллики льда после потепления и резкого похолодания, потом в этих кристалликах отражается городское освещение.