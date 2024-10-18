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Осень Суперлуние в объективе: над Новосибирском взошла огромная Луна — рассматриваем фото

Суперлуние в объективе: над Новосибирском взошла огромная Луна — рассматриваем фото

Спутник казался больше на 8% за счет сближения с Землей

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8 комментариев

Спутник Земли минувшей ночью выглядел ярче и крупнее

Жители Новосибирской области сделали фотографии суперлуния и поделились кадрами с НГС. За явлением можно было наблюдать в ночь с 17 на 18 октября. Посмотрите, каким оно было.

Такой Луну видели в Бердске

Суперлуние — это явление, которое происходит при совпадении максимального сближения Луны и Земли с полнолунием. Благодаря этому диск Луны с Земли выглядит больше.

Луну сфотографировали на ОбьГЭСе

Суперлуние можно было наблюдать, начиная с 18:28 17 октября, и до захода спутника Земли.

Интересный оптический эффект удалось поймать в объектив нашему читателю

При достаточном приближении можно разглядеть кратеры

Еще один снимок Луны с хорошим приближением

Предыдущее суперлуние прошло в ночь с 19 на 20 августа. Читатели НГС также делились своими снимками ночного светила.

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Комментарии
9
281705522
53 минуты
Луна как Луна, как в любое полнолуние.
Гость
1 час
выл всю ночь... не выспался....
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