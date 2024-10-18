Суперлуние в объективе: над Новосибирском взошла огромная Луна — рассматриваем фото

Жители Новосибирской области сделали фотографии суперлуния и поделились кадрами с НГС. За явлением можно было наблюдать в ночь с 17 на 18 октября. Посмотрите, каким оно было.
Суперлуние — это явление, которое происходит при совпадении максимального сближения Луны и Земли с полнолунием. Благодаря этому диск Луны с Земли выглядит больше.
Суперлуние можно было наблюдать, начиная с 18:28 17 октября, и до захода спутника Земли.
Предыдущее суперлуние прошло в ночь с 19 на 20 августа. Читатели НГС также делились своими снимками ночного светила.