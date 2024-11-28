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Зима До -22 градусов: когда в Новосибирской области прогнозируют мороз

До -22 градусов: когда в Новосибирской области прогнозируют мороз

Местами возможны изморозь и туманы

4 208
9 комментариев

Мороз ниже -20 градусов возможен в отдельных районах

Источник:

В Новосибирской области ночью 29 ноября возможно понижение температуры до -22 градусов. Об этом сообщили на сайте «Западно-Сибирского УГМС».

В пятницу ночная температура в регионе может опуститься до -12…-17 градусов, местами — до -22 градусов. Днем она поднимется до -3…-8 градусов, местами -13 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Местами изморозь и туманы, на дорогах местами гололедица.

30 ноября ночью в Новосибирской области ожидается температура в -8…-13 градусов, местами до -19 градусов, днем -3…-8 градусов, местами до -14 градусов. Преимущественно без осадков, на востоке региона местами небольшой снег

В воскресенье ночная температура составит -11…-16 градусов, местами -21 градус. Днем -4…-9 градусов, местами -14 градусов. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег.

В Новосибирске 29 ноября ожидается -3…-5 градусов днем, ночью -8…-10 градусов.

В начале декабря в Новосибирск могут вернуться снегопады. Накануне синоптики подробно рассказали, чего еще ждать от погоды в городе.

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Комментарии
9
Татьяна 53
1 час
Хорошая погода.
Гость
1 час
В Сочи в ближайшие дни похолодание до +15-18 и солнце, буду надевать норковую шапку ушанку со стоячими ушами связанные бантиком.
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