До -22 градусов: когда в Новосибирской области прогнозируют мороз

В Новосибирской области ночью 29 ноября возможно понижение температуры до -22 градусов. Об этом сообщили на сайте «Западно-Сибирского УГМС».
В пятницу ночная температура в регионе может опуститься до -12…-17 градусов, местами — до -22 градусов. Днем она поднимется до -3…-8 градусов, местами -13 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Местами изморозь и туманы, на дорогах местами гололедица.
30 ноября ночью в Новосибирской области ожидается температура в -8…-13 градусов, местами до -19 градусов, днем -3…-8 градусов, местами до -14 градусов. Преимущественно без осадков, на востоке региона местами небольшой снег
В воскресенье ночная температура составит -11…-16 градусов, местами -21 градус. Днем -4…-9 градусов, местами -14 градусов. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег.
В Новосибирске 29 ноября ожидается -3…-5 градусов днем, ночью -8…-10 градусов.
В начале декабря в Новосибирск могут вернуться снегопады. Накануне синоптики подробно рассказали, чего еще ждать от погоды в городе.