НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-8°

ясная погода, без осадков

ощущается как -11

1 м/c,

южн.

 765мм 85%
Подробнее
4 Пробки
USD 105,06
EUR 110,49

СРОЧНО

Почему Новосибирск оказался не готов к отопительному сезону

Выбрали надежного застройщика
Трое погибли на мосту
Где делают зубы по низким ценам
Волна банкротств
Зажечь на корпоративе — советы
Дома без канализации
Кто строит новую Россию
Дорожает техника
Новости в Telegram
Зима Небольшой снег и погода до -13 градусов придут в Новосибирск — прогноз от синоптиков на три дня

Небольшой снег и погода до -13 градусов придут в Новосибирск — прогноз от синоптиков на три дня

Антициклон над Новосибирском держится уже неделю

879
11 комментариев

Холоднее всего будет днем в субботу, тогда температура опустится до -7 градусов

Источник:

В Новосибирске в ближайшие три дня сохранится солнечная погода почти без осадков, максимально ночью температура опустится до -13 градусов. Об этом рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

— Пока сохраняется хорошая погода. У нас антициклональное поле, монгольский антициклон, поэтому преобладает поле повышенного атмосферного давления. Сейчас у нас ясное небо, антициклон держится уже неделю, но постепенно будет разрушаться, — объяснила Наталья Кичанова.

28 ноября, в четверг, погода ожидается без осадков, ночью погода опустится до -10… -12 градусов, в пригороде похолодает до -15 градусов. Днем температура поднимется до -4… -6 градусов. Ветер прогнозируют южный 2-7 м/с.

В пятницу, 29 ноября, будет преимущественно без осадков. Ночью температура опустится до -11… -13 градусов, днем поднимется до -4… -6 градусов. Ветер ожидают юго-восточный 2-7 м/с.

30 ноября, в субботу, ночью местами ожидается небольшой снег, днем будет преимущественно без осадков. Ночью температура опустится до -9… -4 градусов, днем поднимется до -5… -7 градусов. Ветер также ожидается юго-восточный 2-7 м/с.

Кстати, ранее синоптики сообщали, что конец ноября в городе — теплее, чем обычно.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Погода Синоптики Погода в Новосибирске
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Татьяна 53
17 минут
Славная погодка.
Гость
36 минут
а в солнечной Зурумбии Зурумбии моей сплошное изобилие и нет очередей !
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Туриста возмутили цены на отдых в Турции. Он поехал в «будущий Дубай» — и вот почему
Владимир Богоделов
Мнение
«„Сферум“» загнал нас в жесткие рамки»: воспитательница садика пожаловалась на новые правила — что ее не устроило
Анонимное мнение
Мнение
Эра Водолея уже завтра: Плутон на 19,5 года переходит в новый знак — чего ждать в этот период
Анонимное мнение
Мнение
Красавицы из Гонконга жаждут любви. Как журналист MSK1.RU перехитрил аферистку из Китая — разбираем мошенническую схему
Никита Путятин
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Волдыри были даже во рту»: журналистка рассказала, как ее дочь перенесла жуткий вирус Коксаки
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Игорь,55

Наталья,42

Марина,53

Den,36

Верочка,48

Ольга,43

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление