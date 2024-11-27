Небольшой снег и погода до -13 градусов придут в Новосибирск — прогноз от синоптиков на три дня

Холоднее всего будет днем в субботу, тогда температура опустится до -7 градусов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в ближайшие три дня сохранится солнечная погода почти без осадков, максимально ночью температура опустится до -13 градусов. Об этом рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

— Пока сохраняется хорошая погода. У нас антициклональное поле, монгольский антициклон, поэтому преобладает поле повышенного атмосферного давления. Сейчас у нас ясное небо, антициклон держится уже неделю, но постепенно будет разрушаться, — объяснила Наталья Кичанова.

28 ноября, в четверг, погода ожидается без осадков, ночью погода опустится до -10… -12 градусов, в пригороде похолодает до -15 градусов. Днем температура поднимется до -4… -6 градусов. Ветер прогнозируют южный 2-7 м/с.

В пятницу, 29 ноября, будет преимущественно без осадков. Ночью температура опустится до -11… -13 градусов, днем поднимется до -4… -6 градусов. Ветер ожидают юго-восточный 2-7 м/с.

30 ноября, в субботу, ночью местами ожидается небольшой снег, днем будет преимущественно без осадков. Ночью температура опустится до -9… -4 градусов, днем поднимется до -5… -7 градусов. Ветер также ожидается юго-восточный 2-7 м/с.