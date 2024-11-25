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Температура выше нормы: какая погода ждет новосибирцев в начале рабочей недели

Ясная и умеренно морозная погода сохранится в Новосибирске

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13 комментариев

Сильных холодов не предвидится

Конец ноября в Новосибирске будет теплее, чем обычно. Об этом НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

Во вторник, 26 ноября, в Новосибирске будет переменная облачность, без осадков. На дорогах — местами гололедица. В ночные часы столбик термометра покажет от –11 до –13 градусов, днём — от –5 до –7 градусов.

В среду и четверг, 27 и 28 ноября, ожидается погода без осадков. Ночью синоптики прогнозируют от –12 до –14 градусов, днём столбик термометра покажет от –5 до –7 градусов.

Все три дня юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.

— На территории юго-востока Западной Сибири будет преобладать область повышенного атмосферного давления, поэтому и будет сохраняться спокойная и малооблачная погода без осадков, умеренно морозная. Несмотря на то, что температуры понижаются по сравнению с тем, что было, все равно среднесуточная температура прогнозируется выше нормы на 1−3 градуса, — рассказала синоптик.

В Новосибирской области ночами обещают от –11 до –17 градусов, а днём — от –4 до –9 градусов.

Ранее синоптики прогнозировали резкое похолодание в Новосибирской области.

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Комментарии
13
Гость
10 часов
Вся бы зима такая была. А то как потом завернет шубу под 40.
Коляныч 2.0
9 часов
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