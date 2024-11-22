Резкое похолодание до –16 градусов: какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни — прогноз синоптиков

Погода будет холодная, но безветренная Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирск и Новосибирскую область в ближайшие дни придёт резкое похолодание — столбики термометров упадут до –16 градусов. Об этом НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

— Идёт похолодание — прошёл холодный фронт, — отметила синоптик.

В Новосибирске в ночь на 23 ноября осадков не прогнозируется. Температура воздуха ночью резко упадёт до –14…–16 градусов по Цельсию, днём ожидается от –8 до –9 градусов. Скорость ветра — от 3 до 8 метров в секунду.

В ночь на воскресенье, 24 ноября, столбики термометров в Новосибирске будут колебаться от –11 до –13 градусов по Цельсию, днём — от –4 до –6 градусов. В дневные часы прогнозируется небольшой снег.

25 ноября в Новосибирске температура воздуха днём будет колебаться до –4 до –6 градусов, в ночные часы — от –10 до –12 градусов. Погода будет довольно безветренная — порывы не будут превышать 7 метров в секунду. Осадков не ожидается.

Если говорить о Новосибирской области, то здесь тоже ожидается резкое похолодание. В ночь на 23 ноября столбики термометров будут варьироваться от –14 до –16 градусов, в отдельных районах возможно понижение до –25 градусов. В дневные часы будет от –5 до –10, местами до –15 градусов по Цельсию.

24 ноября ночная температура ожидается на уровне –8…–13 градусов, дневная — от –3 до –8 градусов. 25 ноября ночью столбики термометров будут колебаться от –13 до –18 градусов, днём — от –3 до –8. В отдельных районах возможно понижение до –13 градусов.