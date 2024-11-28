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Зима Североатлантические циклоны наступают: когда в Новосибирск придут снегопады

Североатлантические циклоны наступают: когда в Новосибирск придут снегопады

Новосибирские синоптики дали прогноз на приближающиеся снегопады

1 419
4 комментария

В конце ноября осадков почти не было

Источник:

Новосибирские синоптики объяснили, когда в город придут снегопады. По словам начальника отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Натальи Кичановой, погода изменится уже в ближайшие дни.

Сейчас рассказала Наталья Кичанова на погоду в городе влияет монгольский антициклон, преобладает повышенное атмосферное давление, поэтому днем ясное небо и почти нет осадков. Антициклон стоит уже практически неделю и начинает разрушаться.

— С юга у нас приподнимается слабовыраженное поле циклона, поэтому 30 ноября пойдет небольшой снежок, небо прикроет облачность, температура будет помягче в ночные часы, ожидаем небольшую перестройку. Мы прогнозируем, что после 1 декабря фронтальные разделы принесут осадки, до нас будут доходить североатлантические циклоны, — объяснила Наталья Кичанова.

Недавно НГС посмотрел, какая погода будет в первый месяц зимы, в Новосибирске может похолодать до -35 градусов.

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Комментарии
4
American Beauty
20 минут
СевероАтлантический альянс - самый лучший в мире. Любого враза победим!
гута
9 минут
"Монгольский антициклон, Атлантический циклон, Американские горки"...и т.д. Наверное русские названия дают, только какой-нибудь пакости...
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