Североатлантические циклоны наступают: когда в Новосибирск придут снегопады

В конце ноября осадков почти не было Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирские синоптики объяснили, когда в город придут снегопады. По словам начальника отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Натальи Кичановой, погода изменится уже в ближайшие дни.

Сейчас рассказала Наталья Кичанова на погоду в городе влияет монгольский антициклон, преобладает повышенное атмосферное давление, поэтому днем ясное небо и почти нет осадков. Антициклон стоит уже практически неделю и начинает разрушаться.

— С юга у нас приподнимается слабовыраженное поле циклона, поэтому 30 ноября пойдет небольшой снежок, небо прикроет облачность, температура будет помягче в ночные часы, ожидаем небольшую перестройку. Мы прогнозируем, что после 1 декабря фронтальные разделы принесут осадки, до нас будут доходить североатлантические циклоны, — объяснила Наталья Кичанова.