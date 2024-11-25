От -35 до 0 градусов и 10 дней снегопада: смотрим уточненный прогноз погоды в Новосибирске на декабрь

До начала декабря осталось меньше недели. В первый месяц зимы в Новосибирске может похолодать до -35 градусов. Смотрим по погодным сервисам, чего еще ждать от погоды.
Синоптики «Яндекс.Погоды» предупреждают, что в ночное время температура может опускаться до -20 градусов. Самым холодным днем, по прогнозам, станет 19 декабря — днем возможен мороз до -21 градуса. В первую неделю декабря ожидаются ежедневные снегопады.
Сайт RusMeteo прогнозирует понижение температуры до -26 градусов ночью 14 декабря. Дневные температуры в Новосибирске ожидаются на уровне от +2 до -18 градусов.
По прогнозу сайта «У зонта», в Новосибирске возможно похолодание ниже -30 градусов. 9 декабря температура может опуститься до -33 градусов, 13 декабря — до -35 градусов.
Ранее НГС поговорил с новосибирскими синоптиками и выяснил, стоит ли ждать оттепели в городе в декабре.