От -35 до 0 градусов и 10 дней снегопада: смотрим уточненный прогноз погоды в Новосибирске на декабрь

Ожидается, что морозы в Новосибирске ослабнут в конце декабря Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











До начала декабря осталось меньше недели. В первый месяц зимы в Новосибирске может похолодать до -35 градусов. Смотрим по погодным сервисам, чего еще ждать от погоды.

Синоптики «Яндекс.Погоды» предупреждают, что в ночное время температура может опускаться до -20 градусов. Самым холодным днем, по прогнозам, станет 19 декабря — днем возможен мороз до -21 градуса. В первую неделю декабря ожидаются ежедневные снегопады.

Днем 21 декабря может потеплеть до 0 градусов Источник: yandex.ru/pogoda











Сайт RusMeteo прогнозирует понижение температуры до -26 градусов ночью 14 декабря. Дневные температуры в Новосибирске ожидаются на уровне от +2 до -18 градусов.

С 1 по 10 декабря ожидаются снегопады Источник: rusmeteo.net











По прогнозу сайта «У зонта», в Новосибирске возможно похолодание ниже -30 градусов. 9 декабря температура может опуститься до -33 градусов, 13 декабря — до -35 градусов.

Сервис прогнозирует дневные температуры на уровне от +2 до -27 градусов Источник: dekabr.u-zonta.ru









