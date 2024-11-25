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Уточненный прогноз погоды на декабрь в Новосибирске

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Зима От -35 до 0 градусов и 10 дней снегопада: смотрим уточненный прогноз погоды в Новосибирске на декабрь

От -35 до 0 градусов и 10 дней снегопада: смотрим уточненный прогноз погоды в Новосибирске на декабрь

Температура в городе может опуститься до -35 градусов

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32 комментария

Ожидается, что морозы в Новосибирске ослабнут в конце декабря

До начала декабря осталось меньше недели. В первый месяц зимы в Новосибирске может похолодать до -35 градусов. Смотрим по погодным сервисам, чего еще ждать от погоды.

Синоптики «Яндекс.Погоды» предупреждают, что в ночное время температура может опускаться до -20 градусов. Самым холодным днем, по прогнозам, станет 19 декабря — днем возможен мороз до -21 градуса. В первую неделю декабря ожидаются ежедневные снегопады.

Днем 21 декабря может потеплеть до 0 градусов

Сайт RusMeteo прогнозирует понижение температуры до -26 градусов ночью 14 декабря. Дневные температуры в Новосибирске ожидаются на уровне от +2 до -18 градусов.

С 1 по 10 декабря ожидаются снегопады

По прогнозу сайта «У зонта», в Новосибирске возможно похолодание ниже -30 градусов. 9 декабря температура может опуститься до -33 градусов, 13 декабря — до -35 градусов.

Сервис прогнозирует дневные температуры на уровне от +2 до -27 градусов

Ранее НГС поговорил с новосибирскими синоптиками и выяснил, стоит ли ждать оттепели в городе в декабре.

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Комментарии
32
Гость
14 часов
Сыну начальника гидрометцентра исполнилось 32-35, на самом деле 28 лет, по ощущениям - 23 года. Местами - дочь.
280001480
14 часов
печками запаслись? прорывы пупка только нарастают!
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