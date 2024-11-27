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Зима Самый теплый — 2023-й: какой была погода в Новосибирске 31 декабря за 6 лет

Самый теплый — 2023-й: какой была погода в Новосибирске 31 декабря за 6 лет

Температура опускалась до -27 градусов

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1 комментарий

Обычно 31 декабря не было сильных морозов

До наступления нового года остается 34 дня. Из-за приближения праздника НГС решил вспомнить, какой была погода 31 декабря за последние шесть лет. Смотрите в нашей инфографике.

Самым холодным днем стало 31 декабря 2021 года. Тогда, по информации «Западно-Сибирского УГМС», температура в Новосибирске опустилась до -17 градусов, при этом ночью было -26 градусов. Самую холодную ночь с морозом в -27 градусов зафиксировали в 2020 году. В 2022 году температура опускалась до -22 градусов.

31 декабря 2023 года стало самым теплым за последние шесть лет. Тогда температура опускалась максимум до -5,2 градусов и поднималась до -2,1 градуса.

В начале ноября НГС изучил прогнозы сервисов на 31 декабря. В Новосибирске может похолодать до -12 градусов.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Погода Новый год 31 декабря Новосибирск
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Комментарии
1
Гость
1 час
А почему всего за 6 лет, а не 50 или 60? Сменился состав ?
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