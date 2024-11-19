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Зима Оттепель подходит к концу: к Новосибирску приближаются морозы и гололед

Оттепель подходит к концу: к Новосибирску приближаются морозы и гололед

В ближайшие дни еще возможно небольшое потепление до +1 градуса

398
7 комментариев

Новосибирцев предупредили о сильной гололедице

В Новосибирске на смену оттепели придет похолодание до -10 градусов. Его прогнозируют в конце недели.

Об этом рассказал Сергей Куценко, начальник департамента по ЧС мэрии Новосибирска на аппаратном совещании 19 ноября:

— На текущей неделе на смену оттепели придет похолодание. Если в первой половине днем до +1 градуса, ночью -2…-7 градусов, то во второй установятся минусовые температуры. Ночью — до -10 градусов, днем от -3… до -6 градусов. Преимущественно без осадков. Небольшой снег в конце недели.

При этом на дорогах ожидается сильная гололедица, в том числе на тротуарах.

Во время совещания мэр Максим Кудрявцев поручил привести улицы Новосибирска в нормативное состояние. Он подчеркнул, что дорожникам нужно провести уборку до пятницы, когда прогнозируют снегопад.

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Комментарии
7
Гость
9 минут
Потери BCУ с начала СВО составляют около 906,5 тысячи человек убитыми и ранеными. Такие данные раскрыл ТАСС. ----- По подсчетам агентства, число потерь в 2024 году уже превысило общие потери Киева за два первых года СВО 👍🐷💀
Гость
8 минут
кудрявцеву срочно нужно дать новое распоряжение - убрать до пятницы всех сосулек с немировича !
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