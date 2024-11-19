Оттепель подходит к концу: к Новосибирску приближаются морозы и гололед

В Новосибирске на смену оттепели придет похолодание до -10 градусов. Его прогнозируют в конце недели.
Об этом рассказал Сергей Куценко, начальник департамента по ЧС мэрии Новосибирска на аппаратном совещании 19 ноября:
— На текущей неделе на смену оттепели придет похолодание. Если в первой половине днем до +1 градуса, ночью -2…-7 градусов, то во второй установятся минусовые температуры. Ночью — до -10 градусов, днем от -3… до -6 градусов. Преимущественно без осадков. Небольшой снег в конце недели.
При этом на дорогах ожидается сильная гололедица, в том числе на тротуарах.
Во время совещания мэр Максим Кудрявцев поручил привести улицы Новосибирска в нормативное состояние. Он подчеркнул, что дорожникам нужно провести уборку до пятницы, когда прогнозируют снегопад.