Пасмурно, прохладно и безветренно: какая погода ждет новосибирцев в ближайшие дни — прогноз от синоптиков

В Новосибирск пришла пасмурная погода без осадков, но с похолоданием. Особенно понижение температур стоит ждать ночью. Об этом рассказали синоптики Западно-Сибирского метеоцентра.
Во вторник, 19 ноября, переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах возможна гололедица. Ночью будет -3… -5 градусов, днем 0… -2 градуса. Ночью еще сохранится ветер 6–11 м/с юго-западного направления. А днем будет 4–9 м/с.
В среду, 20 ноября, преимущественно без осадков. Ночью обещают -7… -9 градусов, днем -2… -4 градусов. Ветер южный 3–8 м/с.
В четверг, 21 ноября, ночью сохранится -7… -9 градусов, а днем обещают -1… +1 градуса. Ветер юго-западный 2–7 м/с.
Сейчас перед многими жительницами Новосибирска встал вопрос о том, что носить вместо шапки. НГС подобрал 8 вариантов.