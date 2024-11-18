«Хвоя должна быть колючей»: на что обратить внимание при покупке новогодней ёлки — советы

Ветки ели должны быть эластичными и упругими Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











К покупке ёлки или другого хвойного дерева перед Новым годом необходимо подойти ответственно, обращая внимание на конкретные детали. Об этом рассказали в пресс-службе Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора.

В первую очередь специалисты рекомендуют обращать внимание на ствол дерева — он должен быть не слишком тонким, при этом ровным и без трещин.

— Чтобы убедиться, что дерево спилено не очень давно, нужно приподнять его и несильно ударить срезом о землю. Если иголки осыпаются — не стоит покупать такую ель, она простоит недолго, — объяснили в Россельхознадзоре.

Ветки хвойного дерева должны быть упругими и эластичными — это говорит о том, что его срезали недавно. Если же ветки очень легко ломаются — такую ёлку лучше не покупать.

— Хвоя должна быть колючей, упругой и иметь сочный насыщенный цвет. Чтобы проверить состояние хвои, потрите иголки в руке. Если на руках остается маслянистое хвойное вещество с запахом смолы, значит, ель, пихта или сосна свежая, — заключили в ведомстве.