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Зима «Хвоя должна быть колючей»: на что обратить внимание при покупке новогодней ёлки — советы

«Хвоя должна быть колючей»: на что обратить внимание при покупке новогодней ёлки — советы

Новосибирцам назвали правила при покупке новогодней ёлки

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9 комментариев

Ветки ели должны быть эластичными и упругими

К покупке ёлки или другого хвойного дерева перед Новым годом необходимо подойти ответственно, обращая внимание на конкретные детали. Об этом рассказали в пресс-службе Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора.

В первую очередь специалисты рекомендуют обращать внимание на ствол дерева — он должен быть не слишком тонким, при этом ровным и без трещин.

— Чтобы убедиться, что дерево спилено не очень давно, нужно приподнять его и несильно ударить срезом о землю. Если иголки осыпаются — не стоит покупать такую ель, она простоит недолго, — объяснили в Россельхознадзоре.

Ветки хвойного дерева должны быть упругими и эластичными — это говорит о том, что его срезали недавно. Если же ветки очень легко ломаются — такую ёлку лучше не покупать.

— Хвоя должна быть колючей, упругой и иметь сочный насыщенный цвет. Чтобы проверить состояние хвои, потрите иголки в руке. Если на руках остается маслянистое хвойное вещество с запахом смолы, значит, ель, пихта или сосна свежая, — заключили в ведомстве.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирскую область завезли рекордное число мандаринов из Китая.

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Комментарии
9
224274911
9 минут
У пихты мягкие иголки и она самая хорошая.
LG>
9 минут
Хвоя должна быть мягкой потому, что это пихта!
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