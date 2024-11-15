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Еда В шесть раз больше, чем в 2023 году: в Новосибирскую область завезли рекордное число мандаринов из Китая

В шесть раз больше, чем в 2023 году: в Новосибирскую область завезли рекордное число мандаринов из Китая

Объем ввоза этих фруктов значительно увеличился из-за спроса

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6 комментариев

Некоторая часть мандаринов поступает в Новосибирскую область из Турции

В период с 1 октября по 15 ноября в Новосибирскую область завезли 1 274 тонны мандаринов, что в шесть раз больше показателя прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службе Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора.

В ведомстве отмечают, что ввоз мандаринов в регион начался еще в сентябре — фитосанитраный контроль в тот месяц успешно прошли 50 тонн мандаринов из Китая.

— За период с 1 октября по 15 ноября 2024 года ведомством подтверждено фитосанитарное благополучие 65 партий общим объемом 1 274 тонны, что в 6 раз больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом 97% объема имеет китайское происхождение, еще 3% — из Турецкой Республики, — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Все партии мандаринов были допущены до дальнейшей реализации — никаких нарушений выявлено не было.

Ранее НГС писал о том, как выбрать свежие мандарины.

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Комментарии
7
mirror
20 минут
Вместо картошки со сливочным маслом и яиц - сплошные мандарины... одни сплошные мандарины!
Гость
11 минут
Почем опиум для народа?
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