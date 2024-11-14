Самая холодная ночь: в Новосибирской области ждут мороз до -24 градусов

Через регион пройдет область повышенного атмосферного давления Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области в ночь на 15 ноября ожидается похолодание до -24 градусов. Оно возможно в северно-западных районах.

На сайте «Западно-Сибирского УГМС» указано, что ночью 15 ноября в регионе ожидается температура от -13 до -18 градусов, при прояснениях — до -24 градусов. В южных районах области прогнозируют -7…-12 градусов.

— Сейчас проходит область повышенного атмосферного давления, то есть погода будет ясная по северным районам. Соответственно, при выхоложивании будут такие низкие температуры, — объяснила НГС ведущий синоптик «Западно-Сибирского УГМС» Марина Виноградова. — Но сегодня уже были температуры ниже -20 градусов, так же по северо-западным районам.

В Новосибирске таких сильных морозов в ближайшие сутки не ожидается. В ночь на 15 ноября температура в городе может опуститься до -13…-15 градусов, местами до -16…-18 градусов. К утру возможно небольшое повышение. Днем синоптики прогнозируют -2…-4 градуса.

По области морозы в ночное время могут сохраниться и 16 ноября.