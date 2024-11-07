Сначала — ветер, потом — мороз: в Новосибирске прогнозируют похолодание до -8 градусов

Сегодня в Новосибирске сила ветра доходила до 8 м/с Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске ночью 8 ноября возможны осадки и сильные порывы ветра. К субботе в городе может похолодать.

— Ночью 8 ноября ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, усиление скорости ветра в порывах до 25 м/с, похолодание, установление снежного покрова, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска со ссылкой на «Западно-Сибирское УГМС».

Температура 8 ноября ожидается на уровне -3…-5 градусов в течение суток, указано на сайтерегионального Гидрометцентра. Ночью 9 ноября прогнозируют небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Температура может опуститься до -6…-8 градусов ночью и -3…-5 градусов днем.

Сегодня, 7 ноября, на Новосибирск обрушился сильный ветер и снегопад. К 16:00 в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 21 обращение о последствиях ветра, их передали в районные и городские службы.