Что известно о пострадавшем во время ЧП у «дома-книжки» — подрядчик готовится к претензиям

Сразу после инцидента на место выехали рабочие Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Деревянные ограждения на площади Калинина, которые днём в четверг сорвал ураганный ветер, установила ООО «Инженерная Компания Ресурс». Это подрядчик капитального ремонта фасадов корпуса3 АО «НПЗ» (Новосибирский приборостроительный завод). Гендиректор компании Евгений Тарасов рассказал НГС, что ему сообщили о человеке, который мог пострадать от попадания в него конструкции.

— Да, знаем. С жалобами пока никто не обращался, но я думаю, есть такая вероятность — ураганный ветер был, поэтому забор просто собран. Меры, естественно, мы принимаем. Мы выехали на объект и не оставляем ситуацию просто так. Мы там уже всё узнали — по его состоянию нам сказали, что ничего серьёзного не случилось, — прокомментировал Евгений Тарасов.

Ещё одна очевидица показала, что происходило на площади Калинина сразу после срыва ограждения Источник: Читатель НГС

Собеседник несколько раз добавил, что ожидает возможных претензий от пострадавших, которые могут потребовать возместить ущерб.

По данным Rusprofile, ООО «Инженерная Компания Ресурс» работает в Новосибирске с 2014 года в сфере «прочих вспомогательных услуг для бизнеса». Выручка компании за прошлый год составила более 118 миллионов рублей, чистая прибыль — чуть меньше 540 тысяч. Организация заработала почти 350 миллионов рублей, выполняя госконтракты. Чаще всего она становилась поставщиком Управления капитального строительства региона.

— Другой вопрос, что люди любят за что-то зацепиться, могут попросить каких-то денег, если вам прямо ответить. Мы справку у диспетчера запросили, чтобы подтвердить, что был ураганный ветер. Также там какая-то точка быстрого питания, им на стекло этот щит облокотился, стекло тоже разбилось, — добавил гендиректор.

В редакцию НГС обратилась местная жительница, дочь которой стала очевидицей инцидента. По словам собеседницы, человек, в которого попало ограждение, мог «сильно пострадать».

— Дочь позвонила мне и сказала, что мужчину ударило летящим деревянным ограждением и человек отлетел и ударился о землю. Сумел потом сесть, но явно сильно пострадал. Момент не снят на видео, потому что все испугались и убежали в укрытие за остановку, кто через дорогу.

Рабочие уже начали укреплять ограждение, чтобы конструкция не разлеталась по площади Калинина Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Корреспондент НГС, побывавшая на месте происшествия, не обнаружила пострадавшего человека. Рабочие на объекте сказали, что не знают, кто ведёт работы, однако уже начали устанавливать сетку вместо деревянного забора.

Главврач скорой помощи Новосибирска Александр Балабушевич отказался подтвердить или опровергнуть информацию о наличии пострадавших, сославшись на медицинскую тайну.

В ночь на 7 ноября и утром в Новосибирске усилился ветер. По данным Западно-Сибирского УГМС, порывы могут достигать 25 метров в секунду. Синоптики предупреждают о возможности образования гололёда, в городе идёт снег.