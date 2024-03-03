В Новосибирске завершил работу главный каток в Центральном парке — где еще можно покататься

3 марта прекратил свою работу каток в Центральном парке Новосибирска. Несколькими днями ранее об этом предупреждал официальный государственный паблик «Спортивный Новосибирск» во «ВКонтакте».
— Ловите последние денечки. До закрытия каток работает в обычном режиме с 12:00 до 22:00 (выдача коньков до 21:00). Вход со своими коньками — бесплатный! — говорилось в предупреждении о предстоящем закрытии.
Все остальные городские катки на сегодняшний день продолжают свою работу. Полный список мест в Новосибирске, где можно покататься на коньках, мы публиковали здесь.
В январе журналист НГС провел тест-драйв катков Новосибирска.