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Тема дняЗакрылся каток в Центральном парке
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В Новосибирске завершил работу главный каток в Центральном парке — где еще можно покататься

Все остальные муниципальные катки работают в штатном режиме

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Каток работал с 6 декабря

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3 марта прекратил свою работу каток в Центральном парке Новосибирска. Несколькими днями ранее об этом предупреждал официальный государственный паблик «Спортивный Новосибирск» во «ВКонтакте».

— Ловите последние денечки. До закрытия каток работает в обычном режиме с 12:00 до 22:00 (выдача коньков до 21:00). Вход со своими коньками — бесплатный! — говорилось в предупреждении о предстоящем закрытии.

Все остальные городские катки на сегодняшний день продолжают свою работу. Полный список мест в Новосибирске, где можно покататься на коньках, мы публиковали здесь.

В январе журналист НГС провел тест-драйв катков Новосибирска.

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