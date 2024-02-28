Антициклон разрушается: синоптики предупредили о трехдневном снегопаде в Новосибирске

В Новосибирске в ближайшие три дня с 29 февраля по 2 марта ожидается потепление и снегопад. При этом на территории региона местами возможен мороз до -17 градусов.
— Устойчиво повышается температура не только днем, но и ночью за счет того, что антициклон, который у нас располагался, разрушается. На смену приходит область пониженного сверхдавления с фронтальными разделами, — объяснила НГС начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.
Ночью 29 февраля местами возможен снег, днем — повсеместный небольшой снег как по территории области, так и в городе. В Новосибирске ветер юго-западный силой 5−10 м/с. Ночью -7…-9 градусов, днем -3…-5 градусов. На территории области ночью -7…-12 градусов, до -17 градусов в южной части, днем -2…-7 градусов.
1 марта в Новосибирске -6…-8 градусов, днем -2…-4 градуса. На территории региона ночью -6…-11 градусов, днем -1…-6 градусов. Сохраняется небольшой и умеренный снег. Ветер юго-западный 2–7 м/с, местами до 13 м/с.
В пятницу 2 марта синоптики также прогнозируют снегопад, который прекратится днем. Ночью в Новосибирске -8…-10 градусов, днем -3…-5 градусов, небольшое понижение в течение дня. По области ночью -8…-13 градусов, местами -18 градусов, днем -3…-8 градусов. Ветер северный силой 3–8 м/с, местами порывы до 15–16 м/с.
В конце февраля в Новосибирске распустилась верба. Согласно приметам, это говорит о скором потеплении.
Синоптики уже составили предварительный прогноз на весь март. В следующем месяце возможны перепады температуры от -30 до +8 градусов.