Антициклон разрушается: синоптики предупредили о трехдневном снегопаде в Новосибирске

В Новосибирске в ближайшие три дня с 29 февраля по 2 марта ожидается потепление и снегопад. При этом на территории региона местами возможен мороз до -17 градусов.



— Устойчиво повышается температура не только днем, но и ночью за счет того, что антициклон, который у нас располагался, разрушается. На смену приходит область пониженного сверхдавления с фронтальными разделами, — объяснила НГС начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

